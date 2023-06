"No va a haber dedazo", insiste AMLO a "corcholatas"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 5 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no habrá dedazo para elegir al candidato de Morena y sus aliados, para contender en la elección presidencial del próximo año.

En su conferencia de prensa refirió que "no habrá señales" para definir quién será el candidato o candidata, como suponen y esperan algunos.

"No es que yo voy a poner al candidato de Morena, no va a haber dedazo, va a ser la gente. Hay quienes todavía no lo creen, incluso, hasta gente cercana. A la hora de la hora, tú vas a inclinar la balanza, no. Estamos esperando una señal, te vas a quedar esperando, primo hermano", comentó.

Dijo que se debe afianzar la democracia, porque "estamos a un año de la elección presidencial del 24, y se va rápido el tiempo, lo importante es afianzar la democracia, no solo como sistema político, como forma de gobierno, sino como forma de vida, democracia en la familia, en la escuela, en los sindicatos, en la elección de autoridades".

En cuanto a las elecciones realizadas ayer en el Estado de México y Coahuila, festejó los resultados y dijo que hablará con ambos ganadores, Delfina Gómez y Manolo Jiménez para ofrecerles su apoyo.

"Me dio mucho gusto lo de ayer, lo celebro, voy a hablar con los que triunfaron, en su momento, para decirles que van a continuar recibiendo todo nuestro apoyo, porque es nuestra obligación hacerlo", aseveró.