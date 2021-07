No vamos a afectar a nadie con proyecto San Miguelito en SLP: AMLO

Cuestionado sobre posibles afectaciones por la entrega de desarrollos inmobiliarios en la Sierra de San Miguelito, en San Luis Potosí, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno no afectará ninguna área protegida esté declarada formalmente o no.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal reiteró que no se ha entregado y no se entregará ninguna concesión para el explotación minera.

"Yo jamás he actuado en contra de la gente, en contra del medio ambiente, jamás, en toda mi vida y está claro de que no voy a afectar ninguna área natural sea protegida formalmente o no. Nosotros no vamos a dar ninguna concesión, ningún permiso que vaya contra el medio ambiente. Hasta ahora el día de hoy no hemos actuado de esa manera y no lo vamos hacer por convicción, no somos iguales", dijo el presidente.

"No se puede comparar a nuestro gobierno con lo que hizo el gobierno de Vicente Fox de destruir el cerro de San Pedro por la minería. Nosotros no hemos dado ninguna concesión para la explotación minera", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal acusó que uno de los propósitos que tienen sus opositores es asegurar que su gobierno es igual que el de sus antecesores.

"El apostar a que todos son iguales, que es uno de los propósito que tienen nuestros opositores que todo es lo mismo, no funciona, no se ajusta a la realidad. Nosotros no vamos de ninguna manera afectar a nadie. Se frotan las manos nuestros opositores porque quisieran que actuamos igual como los anteriores, pero nosotros llegamos aquí para transformar para cambiar las cosas".

El presidente López Obrador afirmó que estaba para servir a grupos de intereses creados y "yo no represento al sector empresarial, a los inmobiliarios, a los potentados, yo represento al pueblos e México para eso me eligieron".

"Si el presidente fuese un tecnócrata, fuese un títere, un pelele impuesto por grupos de interés creados, sería otra cosa", agregó.