No vamos a dejar de promover el juicio político: hijo de Cuevas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 28 (EL UNIVERSAL).- Gonzalo Castillo Cuevas, hijo de Alejandra Cuevas, quien permanece detenida en el reclusorio femenil de Santa Martha, confío en que su madre obtendrá su libertad esta misma tarde.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que hoy los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentarán un precedente de justicia en México.

"Yo esperaría que sea por unanimidad la decisión porque se sentaría un precedente, pero con que salga mi mamá estaremos muy contentos, esa ha sido nuestra misión desde el principio, estoy seguro que los ministros se están dando cuenta de toda la fabricación que hizo el fiscal desde hace 7 años y ya se le está cayendo el teatro. Estoy seguro que hoy habrá un mensaje importante de justicia para todo el país y también para Alejandro (Gertz Manero), para que se sepa que ni el propio fiscal está por encima de la justicia", declaró.

Desde la entrada principal del máximo tribunal, donde espera justo a sus hermanos la resolución de los ministros, se dijo emocionado y listo para apapachar a su madre.

"Desde hace una semana estamos preguntándonos lo que vamos a hacer cuando la veamos, cuando la podamos tocar, cuando la podamos abrazar, qué le vamos a decir, si vamos a llorar o gritar, no lo sabemos, pero la vamos a apapachar sin duda", expresó.

Gonzalo aclaró que en adelante, tampoco soltarán el juicio político que promovieron contra el fiscal Alejandro Gertz Manero.

"Agotaremos todas las instancias, no vamos a quitar el pie del acelerador de lo que hemos promovido desde hace 528 días. Seguiremos viendo lo del juicio político y si hay que ratificar iremos a ratificar, y después también tendremos ver qué responsabilidad tiene la Fiscalía de la Ciudad de México desde donde se operó todo esto".

Pese a ello, confesó que a él, en particular, le gustaría que todo termine con la liberación de su madre.

"Si te soy sincero lo que más quiero es que ya terminé todo esto, que él deje de ser fiscal (Alejandro Gertz), que se dedique a disfrutar su fortuna malavida, a su familia, y que nos deje en paz", detalló.

Finalmente, adelantó que si Alejandra Cuevas obtiene su libertad, solicitarán protección federal para ella y su familia.

"Vamos a solicitar protección cuando mi mamá salga, y me parece que también podríamos solicitar una audiencia con el presidente, no sé si mi mamá quiera cuando salga, pero sí nos gustaría ver al presidente para platicarle todo lo que pasó durante estos años", concluyó.