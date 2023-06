"No violar la ley", pide Delgado a "corcholatas"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 20 (EL UNIVERSAL). - El dirigente de Morena, Mario Delgado, advirtió que, si alguna de las "corcholatas" viola la ley electoral durante recorridos, "se pone en riesgo si más adelante quisiera aspirar a algo".

Insistió en que "lo deja como antecedente que le puede traer muy malas noticias", una vez que inicie el proceso electoral federal.

En conferencia, señaló que les han informado sobre las medidas cautelares del INE, respecto de lo que pueden hacer y qué no pueden hacer.

"Y también les hemos informado de las consecuencias de violarla. Porque ya no es una cuestión nada más del partido, es una cuestión de la ley y tiene claras consecuencias esta ley", sostuvo.

Dijo que los discursos y mensajes que realicen no deben contener directa o explícitamente llamados expresos al voto en contra o a favor de persona o fuerza política alguna.

Además, la propaganda que en su caso se exponga en los actos que se realicen no debe tener el propósito de dar a conocer propuestas relacionadas con alguna aspiración de carácter electoral.

"Nosotros les hemos pedido a los aspirantes que su, digamos, el back como el que tenemos aquí, pues sea Morena, asambleas informativas o en su caso, toma de protesta de delegados de la Cuarta Transformación, como son de las actividades que están permitidas. O foros sobre algún tema en específico", apuntó.

33 millones de votos. Mario Delgado señaló que fortalecerán los trabajos del partido rumbo a la elección federal de 2024, a fin de obtener 33 millones de votos para ganar la Presidencia.

El líder morenista se reunió con dirigentes estatales para iniciar con las tareas de organización del próximo proceso electoral.

"Vamos a tener una meta de 33 millones de votos para 2024 y, con ello, asegurar el triunfo de la Presidencia de la República. Esto es 10% más de los votos que obtuvo AMLO en 2018, un reto grande, porque el padrón de la Lista Nominal creció en 5% de 2018 a 2024, entonces que nosotros nos pongamos una meta de un 10% más es una meta ambiciosa, pero que nos daría sin duda alguna el triunfo", puntualizó.

Subrayó que van a tener también procesos de organización más intensos en las nueve entidades que renovarán la gubernatura en 2024.

Explicó que tienen que refrendar el triunfo en Tabasco, Chiapas, Puebla, Morelos, Veracruz y Ciudad de México, así como ganar Guanajuato, Jalisco y Yucatán, actualmente gobernados por la oposición.

"Así que esos estados que pudieran parecer imposibles para nuestro movimiento, como Yucatán o como Guanajuato, que están dominados por la derecha, claro que podemos triunfar", confió.

Además, enfatizó que las dirigencias estatales refrendaron el acuerdo del Consejo Nacional de Morena, en el que se les conmina a tener un papel institucional y absolutamente neutral en la contienda de las "corcholatas".