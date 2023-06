No voy a entrar en debate con "corcholatas": Sheinbaum

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL).- Claudia Sheinbaum Pardo, exjefa de gobierno, aseguró que no va a entrar en debate interno con las corcholatas presidenciables ya que eso fortalecería a los adversarios políticos además que se firmó el documento de Morena para no hacerlo en este proceso interno por lo que se tiene que respetar.

Lo anterior al ser cuestionada sobre las propuestas que ha realizado su compañero del proceso interno de Morena Marcelo Ebrard, como la Secretaría de la 4T, y un acuaférico en Ecatepec.

"No voy a entrar en un debate con Marcelo, eso es lo que quieren ponernos, "que Marcelo dijo, que Noroña dijo, que Manuel Velasco dijo, que Adán dijo", no quiero entrar en ningún debate, conocido cuales son los planteamientos y hay que respetar a cada uno de los compañeros, nosotros tenemos nuestra trayectoria y propuestas".

En conferencia de prensa, previó a una Asamblea Informativa en Tlaxcala, Sheinbaum Pardo recordó que el documento que se firmó con las corcholatas presidenciables es claro en qué se debe recorrer el país para difundir las acciones de la Cuarta Transformación, pero también recoger propuestas del pueblo de México, para que en su momento se puedan presentar.

"Es claro en el documento que no es momento para el debate interno, el debate interno va a fortalecer a los adversarios políticos, nosotros lo que estamos haciendo es recorrer el país para ser un reconocimiento de la defensa y difusión. (...) e ir recogiendo propuestas para en su momento las alternativas y evidentemente en algún momento se pueden presentar, pero no es el objetivo, así se nos dijo".

Al preguntarle sobre proyectos locales que se pueden impulsar en Tlaxcala, la exmandataria capitalina mencionó que, en su momento van a presentar a su equipo y propuesta de Gobierno para el 2024-2030, y el cual se va a basar sobre los avances que ha tenido el Cuarta Transformación, "ya habrá momento para hacerlas, pero la idea es que se vayan construyendo con el recorrido (en el país).