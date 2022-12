Nombramiento de Boluarte como presidenta de Perú es imposición: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en el caso del depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo y hoy detenido, no hay ninguna prueba de que haya cometido algún delito y acusó que el nombramiento por parte del Congreso de ese país de Dina Boluarte como nueva presidenta es una imposición.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que tampoco existe ningún dictamen que demuestre que Pedro Castillo tiene incapacidad moral, como se justificó para deponerlo.

Aseguró que la gente se inconformó de haber quitado a Pedro Castillo como presidente porque no se respetó la voluntad popular.

"En el caso de Perú, pues la mayoría del Congreso estaba en contra del presidente que está detenido no hay pruebas de que haya cometido un delito, no existe ningún dictamen que demuestre (que Pedro Castillo) que tiene incapacidad moral.

"Entonces se lleva a cabo una imposición, la gente se inconforma porque no se respeta la voluntad popular", dijo.