"Nombramientos del Inai en manos del Senado", responde Adán Augusto

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL). - El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, aclaró al coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, Julen Rementería, que es responsabilidad de los senadores y no del gobierno construir las mayorías que se requieren para aprobar los nombramientos de los comisionados del Inai que hacen falta.

Entrevistado al término de la sesión solemne en la que el Senado impuso la Medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska, el titular de la Segob informó que platicó brevemente con el senador Rementería, quien le expuso la preocupación de su grupo parlamentario por la falta de un acuerdo para completar el Pleno del Inai.

"Lo escuché atentamente. Yo creo que está en ellos, en los senadores de la República, el que en un caso construyan dos terceras partes y en otro tres quintas partes", apuntó.

Adán Augusto López aseguró que no va a intervenir ante el grupo parlamentario de Morena para destrabar el proceso.

- ¿No va a interceder?, se le cuestionó.

"Ni para bien ni para mal, dice la receta", respondió.

"Yo no tengo por qué decirles nada, los senadores son libres, ejercen su derecho y serán ellos, todos los integrantes del Senado, quienes deben de tomar acuerdos", insistió.

Respecto a la convocatoria que la presidenta del Inai, Blanca Lilia Ibarra, le hizo en redes sociales para dialogar y que conozca a profundidad la labor que realiza el organismo autónomo, el secretario de Gobernación dijo que no ha recibido ninguna invitación, pero aseguró: "yo diálogo con todos".

"Incluso la titular del Inai pasó a verme al día siguiente de que presentó su informe al Senado. Me llevó un ejemplar de su informe, que por cierto no he tenido oportunidad, tiempo de leerlo, pero yo platico con todos", subrayó.

Además, reiteró su declaración respecto a que el Inai representa un lastre burocrático para el país. "Yo no me desdigo de mis palabras, es mi opinión", expresó.

"Yo he manifestado una opinión, tengo el derecho a expresarme, vuelvo a suscribir lo que he manifestado, lo que he expresado", recalcó.

Dijo que el del presidente Andrés Manuel López Obrador es un gobierno transparente, que actúa conforme a derecho.

Algunos otros senadores panistas, por separado, también aprovecharon la presencia en el Senado del responsable de la política interna del país para expresarle su inconformidad por la falta de acuerdos con Morena para sacar adelante los nombramientos del Inai.

Xóchitl Gálvez informó que el secretario le ofreció la posibilidad de recibirla este jueves en sus oficinas para hablar sobre el tema.