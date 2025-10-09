logo pulso
Norma "N" vinculada a proceso por asesinato de funcionarios en CDMX

Una juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a Norma Angélica por su presunta implicación en el asesinato de funcionarios

Por El Universal

Octubre 09, 2025 04:40 p.m.
A
Norma N vinculada a proceso por asesinato de funcionarios en CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Un juez de control de la Ciudad de México vinculó a proceso a Norma Angélica "N", una de las 13 personas detenidas el pasado 20 de agosto, por el asesinato de los dos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México.

En continuación de la audiencia en los juzgados de la colonia Doctores, se vinculó a proceso a la mujer por el delito de asociación delictuosa.

El juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que seguirá recluida en el penal de Santa Martha Acatitla.

Fuentes ministeriales confirmaron que también se impuso un plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

Norma Angélica ya enfrenta un proceso por delitos contra la salud y posesión de cartuchos de uso exclusivo.

A la detenida se le cumplimentó una orden de aprehensión el pasado 4 de octubre, dentro del Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla.

Norma Angélica fue detenida el pasado 20 de agosto en una operación interinstitucional, por la investigación del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

