En Vivo: Norma Piña propone invalidar reforma judicial con seis votos

Tras un debate de cinco horas, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró un receso en la sesión en la que analiza las impugnaciones contra la reforma judicial.

La ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN, decretó la pausa para revisar si se requieren ocho o seis votos para invalidar una reforma constitucional.

Y es que la reforma judicial, en vigor desde septiembre pasado, establece que se requieren seis votos con una composición del Alto Tribunal de nueve ministros, pero actualmente el pleno se conforma de 11.

El debate se generó luego de que el pleno aprobó, con siete votos a favor y cuatro en contra, la procedencia de la acción de inconstitucionalidad promovida por el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano contra la reforma judicial.

Ante ello, Piña Hernández consultó a los ministros Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Alhf y Lenia Batres Guadarrama, quienes votaron contra la procedencia de la impugnación, si se iban por el sobreseimiento del asunto.

"Sí les quiero hacer una pregunta a los ministros que votaron en contra de la procedencia porque escuché que lo dijeron, porque de esto dependerá el estudio. ¿Ustedes van por el sobreseimiento? Y ya serían los cuatro votos que no nos darían lugar a declarar la invalidez de la reforma en los términos que se está presentando o reconocer a validez, pero sería por el sobreseimiento".

A lo que los ministros Pérez Dayán, Esquivel Mossa, Ortiz Alhf y Batres Guadarrama respondieron que van por dejar sin efecto la acción de inconstitucionalidad.

Ante ello, Piña Hernández afirmó que ya no se alcanzarían los ocho votos para entrar al fondo del asunto contra la reforma judicial.

"Obviamente, si se requieren ocho votos para invalidar una ley, con mayor razón si se pretendiera invalidar la Constitución, esa es mi opinión, y además la integración de once evidentemente tiene que ser con ocho votos para invalidar", señaló la ministra Yasmín Esquivel Mossa.

A su vez, Piña Hernández señaló que para ella se requieren seis votos.

