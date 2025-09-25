logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXPERTAS JUGADORAS

Fotogalería

EXPERTAS JUGADORAS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Normalistas incendian camión y derriban puerta de Campo Militar 1

Realizaron un mitin previo al onceavo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala

Por El Universal

Septiembre 25, 2025 02:46 p.m.
A
Foto: El Universal

Foto: El Universal

Manifestantes y normalistas de Ayotzinapa utilizaron un camión, que después incendiaron, para derribar la puerta del Campo Militar Número Uno, donde realizaron un mitin previo al onceavo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero.
Desde las 11 horas de este jueves 25 de septiembre, madres, padres de los jóvenes desaparecidos normalistas se manifestaron en el Campo Militar Número Uno, en el marco del onceavo aniversario de la desaparición forzada de 43 estudiantes. Horas antes comenzaron a llegar camiones con cientos de normalistas originarios de Guerrero.
Primero tenían previsto una manifestación en la Fiscalía General de la República (FGR) de la Ciudad de México; sin embargo, cambiaron sus planes para protestar en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa. Luego de un breve mitin, normalistas utilizaron un camión para derribar la puerta 1, lanzaron cohetes y petardos y luego incendiaron el vehículo que quedó incrustado en el acceso principal del Campo.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Normalistas incendian camión y derriban puerta de Campo Militar 1
Normalistas incendian camión y derriban puerta de Campo Militar 1

Normalistas incendian camión y derriban puerta de Campo Militar 1

SLP

El Universal

Realizaron un mitin previo al onceavo aniversario de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala

Embajada de EU alerta por protestas violentas en CDMX
Embajada de EU alerta por protestas violentas en CDMX

Embajada de EU alerta por protestas violentas en CDMX

SLP

El Universal

Alerta de la embajada de Estados Unidos en México por protestas violentas en CDMX durante conmemoración del caso Ayotzinapa

Chico Pardo revela qué lo animó a adquirir la cuarta parte de Banamex
Chico Pardo revela qué lo animó a adquirir la cuarta parte de Banamex

Chico Pardo revela qué lo animó a adquirir la cuarta parte de Banamex

SLP

El Universal

El empresario Fernando Chico Pardo revela los motivos detrás de su adquisición del 25% de Banamex y su apoyo a Claudia Sheinbaum.

Reportan 109 mil repatriaciones de EU con llegada de Trump
Reportan 109 mil repatriaciones de EU con llegada de Trump

Reportan 109 mil repatriaciones de EU con llegada de Trump

SLP

El Universal

Esto, en su conferencia mañanera de este jueves en Palacio Nacional