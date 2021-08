Normalizan abasto de gas tras paro en zona oriente de Valle de México

Se terminaron las largas filas de transportistas del servicio público, taqueros y amas de casa que llegaron desde el martes a que los abastecieran de gas en las estaciones de servicio ubicadas en la zona oriente del Valle de México.

Al suspender el paro de actividades la tarde del miércoles el Gremio Gasero Nacional esos centros de abasto normalizaron el servicio, algunos desde ayer y otros desde la mañana de hoy jueves.

Varios vecinos acudieron con su cilindro a las gaseras de la zona industrial de Neza a que los llenaran porque los camiones distribuidores aún no pasan por la calle donde viven.

"Ahora no nos están cobrando el llenado, antes sí nos lo estaban cobrando. Ahora pagamos 346 pesos por el tanque de 30 litros y antes casi llegaba a los 400 pesos lo que nos cobraban por llenarlo, bajó un poco el precio.

"Sí estábamos preocupados por el paro porque ya no teníamos gas desde ayer y pues ayer guisé con carbón, a la antigüita, porque no quedó de otra. Ayer venimos a ver si había pero estaban cerradas todas las gaseras", dijo una de las residentes de Neza que se surtió de gas este jueves.

"Ahora está un poco más elevado el precio, me lo dieron a 11.35 el litro y antes en 8, 9, 10 máximo aquí directamente en la gasera. Bajan y suben el precio, no tienen estabilidad. Antes lo llenaba con 280 pesos el tanque de 30 litros y ahorita pagamos 328 pesos", dijo Gerardo Morales, otro de los consumidores.

Los clientes de gas están confundidos por el precio del litro. A Patricia Fernández le llenaron su tanque estacionario la mañana de este jueves y el litro se lo cobraron en 11.52 pesos.

"Es un relajo porque cada vez que vienen a dejarnos gas pagamos diferentes precios, hoy lo pagamos en 11:52 pero las semanas anteriores estaba en más de 15 pesos el litro y pues lo tenemos que pagar al precio que nos digan porque lo necesitamos para nuestras actividades en la casa, para guisar, para el baño, entonces estamos a merced de ellos", se quejó.

De acuerdo a los usuarios, cada semana el combustible presentaba un aumento en su precio, lo que había impactado su economía, por lo que afirman que la regulación que estableció la Secretaría de Energía, a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que emitió una normatividad de emergencia para fijar precios máximos al consumidor final de gas LP, eran necesarios y urgentes.

En las estaciones de servicio de la Zona Metropolitana del Valle de México las unidades distribuidoras ya salieron a realizar sus recorridos habituales a las comunidades para abastecerles del carburante a los consumidores.

En algunos de esos establecimientos fueron enviados elementos de la Guardia Nacional para garantizar la seguridad de los distribuidores y que se efectúe la venta sin afectar a los clientes de esa área del país.