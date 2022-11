Noroña reconoce a marcha: "mostró músculo y oposición articulada"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- El diputado Gerardo Fernández Noroña (PT) reconoció que la marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) fue exitosa y que mostró a una oposición articulada, por lo que llamó al movimiento de la cuarta transformación a leer el mensaje político.

"Yo reconocería que fue una marcha exitosa, que logró su objetivo, mostró músculo, presentó a la oposición articulada y que, por lo tanto, es un mensaje político que nuestro movimiento debe leer con toda tranquilidad y claridad", declaró este martes durante el debate de la agenda política que se dio en el pleno de la Cámara de Diputados.

Como parte de la sesión, la diputada Elizabeth Pérez Valdez (PRD) sostuvo que el pasado 13 de noviembre "salimos a marchar como en el siglo pasado, convocados por la ciudadanía. La patria se manifestó en la marcha, ya no para crear la democracia, sino para fortalecerla, sostenerla y defenderla de quien quiere que ya no haya oposición, que ya no haya minorías. La democracia es perfectible y a eso nos convocaron: a perfeccionar esa democracia y no a desaparecer al INE. Esa reforma no va a pasar".

María Elena Limón García, diputada de MC, precisó que el domingo 13 de noviembre salieron mexicanas y mexicanos para manifestar su apoyo al Instituto Nacional Electoral y el titular del Ejecutivo descalificó una expresión legitima del reclamo ciudadano y a quienes marcharon "porque no ha podido defender su reforma electoral; la propuesta es regresiva y antidemocrática".

El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) mencionó que hoy la democracia es más fuerte que nunca, porque las instituciones han probado su capacidad de enfrentar la adversidad, se logró un Estado fuerte y un sistema confiable; de lo contrario no habría alternancia en el país. Sin embargo, añadió, estas conquistas están en peligro.

Por Morena, el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna argumentó que el Instituto Nacional Electoral (INE) es un árbitro vendido que ha abusado y violado la Constitución, pues sus consejeros ganan más que el Ejecutivo; además, no han tenido la ética para escuchar que la ciudadanía demanda un ejercicio público no de lujos, derroches o viajes al extranjero.

Expuso que se quiere una reforma electoral para acabar con los gastos excesivos. "Hay que decir la verdad: nadie quiere desaparecer al INE, pero es importante simplificar su estructura administrativa, eficientar su labor para que dé garantía de imparcialidad a todos los actores y reducir el financiamiento de los partidos políticos".