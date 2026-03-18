Noroña renuncia a presidencia del Consejo Editorial del Senado

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- El senador Gerardo Fernández Noroña reveló que renunció a la presidencia del Consejo Editorial del Senado de la República debido a que ese órgano carece de presupuesto para el cumplimiento de sus funciones.

Renuncia de Fernández Noroña por falta de recursos

El legislador morenista, quien ocupaba ese cargo a partir del 12 de febrero de 2025, informó que había presentado su dimisión desde noviembre del año pasado, aunque se mantenía en el cargo. Sin embargo, como a la fecha no ve ninguna señal de que las cosas mejoren, este miércoles decidió hacer pública su carta de renuncia.

"Desde el 12 de noviembre del año pasado renuncié al Consejo Editorial de la Cámara de Senadores porque no recibimos presupuesto ni para imprimir un volante", comentó en entrevista de medios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"A la fecha sigo sin recibir un solo centavo para poder hacer la labor editorial de la Cámara de Senadores, entonces ya decidí hacerla pública. Yo creo que no tiene sentido mantenerme al frente de esa responsabilidad que no es ni siquiera honorífica, no tiene ninguna función, yo me imagino que no van a producir libros en esta legislatura", reprochó.

Carta de renuncia y denuncia de falta de presupuesto

En su carta de renuncia, dirigida al entonces presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, el senador Fernández Noroña denunció que el Consejo Editorial "no ha recibido un centavo partido por la mitad de presupuesto, a punto de culminar este 2025, lo cual es injustificable".

"Por consiguiente, después de un inicio con muchas expectativas, el Consejo Editorial no ha tenido recursos para imprimir ni un volante u octavilla.

"Así las cosas, me veo en la ineludible obligación de presentar mi renuncia como presidente del Consejo Editorial de la Cámara de Senadores", concluye la carta del expresidente del Senado.