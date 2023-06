Noroña y Velasco cuestionan incumplimiento de reglas de Morena

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 21 (EL UNIVERSAL). - Tras ser cuestionado sobre si existe piso parejo para las corcholatas rumbo a la elección de candidato de Morena, Gerardo Fernández Noroña explicó que el piso parejo no existe para ninguno de los aspirantes, pues cada uno proviene de plataformas y posiciones diferentes que lo favorecen de una forma u otra.

"Yo nunca he reclamado piso parejo, el que ha hablado es Marcelo. El canciller, siendo que es canciller, pidiendo piso parejo... ¡Si ya ni yo lo pedí! Y esa es una posición privilegiadísima.

"(...) Yo digo que ese no existe, ni existirá, y que de manera natural no tiene ni que existir, porque partimos de plataformas diferentes. De entrada, hay quien es militante de Morena y pareciera tener una ventaja legítima porque es el partido más grande del país, entonces esa es una desventaja y ¿cómo la equilibras? ¿Cómo tienes piso parejo?, cuestionó desde su primer conferencia de prensa en el estado de Tlaxcala.

El petista aprovechó para señalar que al excanciller le da miedo decir que existe una campaña de aparato por lo que la discusión va por ahí, no por el piso parejo.

"A Marcelo le da miedo decir que hay una campaña de aparato, eso es lo que está reclamando y usa eufemismos. No le leo yo el pensamiento, pero tendría que reclamar que el uso de los aparatos de gobierno para apoyar una aspiración no es piso parejo, eso sí no y son prácticas antidemocráticas", dijo.

El diputado con licencia por el PT insistió en que pese a sus condiciones de desventaja no incitará a un golpeteo político para mantener la unidad dentro del partido.

"Estoy luchando por lograr la Coordinación Nacional de los Comités de la 4T en condiciones de desventaja desde un principio. (...) Yo estoy haciendo lo que tengo que hacer y espero que la gente haga su parte y no me voy a meter a golpetear a nuestro movimiento con aseveraciones que tienen en parte razón, pero no una buena intención. (...) Aún en condiciones de desventaja voy bien".

"No se vale, que no se cumplan las reglas acordadas": Manuel Velasco. El senador con licencia Manuel Velasco expresó en Malinalco, Estado de México que "no se vale, que no se cumplan las reglas acordadas o se estén cumpliendo a contentillo sólo porque no les gustaron o porque se sienten en desventaja".

También hizo un llamado para que los aspirantes por Morena hagan planteamientos serios sobre el futuro del movimiento y del país, ya que los mexicanos esperan una contienda de ideas, de visiones, no un circo de ocurrencias y provocaciones.

El aspirante, recalcó que "es mucho lo que está en juego, ni más ni menos que la lucha del movimiento construido hasta hoy por la Cuarta Transformación".

El senador con licencia dijo que, de resultar electo representante coordinador de la Cuarta Transformación, encabezará una coordinación de unidad con mujeres y hombres de las diferentes expresiones del movimiento, de las fuerzas políticas que apoyan la transformación y de la y los compañeros de competencia, Velasco dijo que todos los aspirantes deben honrar el compromiso de respetar las reglas de la competencia que cada uno firmaron.

En su visita por el Estado de México en Malinalco hizo énfasis en crear una agenda verde de priorizar el cuidado al medio ambiente en todo el país. Enfocarse en tres puntos principales: bosques, áreas naturales protegidas, cambio climático y agua.

Otra de sus propuestas es atraer el financiamiento de países desarrollados y la implementación de políticas públicas en municipios vulnerables y contaminados; aumentar el impuesto al carbono a quienes más contaminen; trabajar para llevar energías renovables a todo el país y garantizar que todas las comunidades y pueblos indígenas de México tengan luz solar en sus casas.

Además, exhortó a Pemex a eliminar el venteo y las emisiones fugitivas de metano en sus procesos de exploración y producción.

Velasco Coello destacó que la política hídrica nacional tendrá como prioridad garantizar el derecho humano al agua; también dijo que es indispensable que empresas e industrias del país reutilicen el agua en sus procesos de manera ilimitada, así como dar tratamiento a las aguas residuales antes de ser vertidas para proteger los ríos y océanos.

El senador reiteró que es necesario revisar y actualizar los instrumentos y tratados internacionales sobre el agua en zonas fronterizas, con la finalidad de adecuarlos a los impactos que genera en la región el cambio climático.

Manuel Velasco confirma accidente que tuvo su esposa Anahí, no suspende actividades. En una entrevista con medios, el senador con licencia, dio a conocer detalles sobre la salud de su esposa Anahí, "desgraciadamente tuvo un accidente el día de ayer y buscaremos diferentes opiniones".

El aspirante dijo que estará con ella muy cerca, personas que trabajan de manera cercana a Manuel Velasco, confirmaron a esta casa editorial que no ha suspendido sus actividades como aspirante a los Comités de la Cuarta Transformación.

Durante el día, ha circulado en redes sociales que Anahí tuvo un accidente en el tímpano previo a su gira con RBD.