Nos encontramos con verdaderos movimientos antiderechos: Zaldivar

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 14 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, dijo que los derechos no se defienden solos, es necesario defenderlos y ejercerlos todos los días para hacerlos valer.

"Nos encontramos con verdaderos movimientos anti derechos con mucho dinero, con recursos, con planeación, incluso con apoyo de ciertos gobiernos...es importante que quienes creemos en el Derecho y los derechos humanos entendamos que en materia de derechos humanos no debe haber retrocesos", manifestó al inaugurar la Feria Internacional del Libro Jurídico.

Destacó que los derechos humanos no son una concesión del Estado, sino una figura intrínseca al ser humano que debe ser reconocida por todos los estados.

"Los derechos humanos, su reconocimiento y su ejercicio no solo es lo que nos hace personas, no solo es nuestra barrera frente a la arbitrariedad, es la barrera con la cual podemos desarrollarnos en plenitud", expresó Zaldívar.

Subrayó que está demostrado en otros países que los derechos no se defienden solos, que requieren la defensa de abogados y abogadas, de activistas y de jueces que los antepongan en cualquier circunstancia.

Posteriormente el ministro presidente inauguró la exposición "No están solas, saberes para la búsqueda de personas en México", conformado por videos de entrevistas con mujeres de desaparecidos en toda la República.

Zaldívar felicitó a los que realizaron el proyecto para conocer y denunciar la tragedia de las desapariciones forzadas en México.

"Cuánto dolor recorre nuestro país, cuanta angustia, injusticia, desesperanza, no se qué tantas cosas hemos hecho mal para que tengamos un país en donde hay miles de desaparecidos y miles de madres y esposas que recorren el país tratando de encontrar a sus seres queridos para tener por lo menos la certeza de que sucedió con ellos", puntualizó.