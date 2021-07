Novio de NL traspasa su boda; acusa a su pareja por no cuidar a sus hijos

Un hombre se volvió viral luego de que "revendió" su boda en Nuevo León, debido a que su pareja se negó a criar a sus hijos, los cuales tuvo con otra mujer.

El hombre declaró que él no quería compartir la historia, pero debido a que sus seguidores lo cuestionaron narró que su pareja actual no quería hacerse responsable de los hijos que él tuvo con otra mujer. Ante dicha situación, él decidió cancelar la boda que ya había adquirido.

"Yo tengo tres hijos aparte. Yo busco una mamá que quiera a mis hijos y desgraciadamente ella no me apoyaba con mis hijos. No les daba la atención que yo quería como padre ver a una mamá con sus hijos", dijo el hombre identificado como James Flores en redes sociales.

En un video compartido en Facebook, James declaró que encontró a una pareja que compró el paquete que él había adquirido en 86 mil pesos y lo rebajo a 60 mil.

El paquete para 200 personas incluía un menú de dos tiempos y otros detalles habituales de las bodas. La fecha seleccionada para la ceremonia es el 16 de octubre.

James también aseguró que prefería quedarse como un padre soltero debido a que sus hijos son su prioridad.