Nuevo entendimiento sobre seguridad con EU debe respetar soberanía, señala Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El enfoque de los acuerdos de seguridad con Estados Unidos debe cambiar por lo que se alista el acta de defunción de la Iniciativa Mérida para establecer el acta de nacimiento de un entendimiento diferente, con base al respeto de la soberanía de México, de sus instituciones y cuyo eje, para nuestro país, sea disminuir los niveles de violencia generados por el tráfico de armas.



Así lo aseveró el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien dijo que existe una coincidencia estructural entre la visión de los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador sobre este tema, "hay una forma de ver el problema distinta a lo que fueron los últimos años".

"En el caso de seguridad es respeto, coincidencia en un enfoque nuevo, que va más dirigido a atender las causas para reducir las adicciones, descansar más en la inteligencia que en la fuerza, en no hacer descansar la estrategia de seguridad de los dos países en la colección de trofeos, porque nos hemos pasado todo el siglo XXI reportando cuántos narcos fueron asesinados o detenidos", indicó.

Subrayó que en este nuevo entendimiento debe existir "respeto a la soberanía de México, sino no se puede, no es cooperación a toda costa. Si México no se preocupa por defender el espacio de su soberanía, su autonomía, el respeto a sus instituciones".

Ante senadores de Morena para analizar su agenda legislativa, refirió que el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México como uno de los detonantes de la violencia en nuestro país.

"Es casi imposible, es una regla de tres, de que podamos reducir la violencia en México sino reducimos el tráfico de armas, es casi imposible", por lo que recordó la demanda que reciente el gobierno mexicano realizó ante una Corte de Estados Unidos por la negligencia de los productores de armas.

Ebrard aseguró que hay una buena actitud del gobierno de Estados Unidos en materia de migración y dijo que ésta se tiene que regular entre varios países y no por uno solo, para que no sea este fenómeno azaroso, brutal y costoso para las personas.