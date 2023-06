Nuevo León colaborará con FGR en investigación contra Cienfuegos: Velasco

A-AA+

MONTERREY, NL., junio 1 (EL UNIVERSAL).- Al reafirmar que la Administración de Samuel García seguirá siendo un Gobierno incorruptible, el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco dijo que colaborará con la Fiscalía General de la República en la investigación que se le sigue a Francisco Cienfuegos.

En el Nuevo León Informa de este jueves, Navarro Velasco señaló que desde el inicio de la Administración del Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, la premisa principal es el combate a la corrupción y ser un gobierno incorruptible.

"Así pretendemos serlo hasta el último día de esta Administración. Ya hemos hecho demostraciones en donde la corrupción en este gobierno no cabe, tiene que salir y salir corriendo porque no vamos a permitir que la gente que le ha hecho tanto daño a nuestro estado, siga saqueando las arcas en el estado", manifestó el funcionario estatal.

"A través de apoderarse de municipios o bien a través de apoderarse de organismos públicos autónomos y que utilicen el presupuesto para dárselo a amistades o a los compromisos que se tienen como hemos visto ya", agregó.

El Secretario General de Gobierno dijo que el Gobierno del Estado tiene confianza que la Fiscalía General de la República llegue hasta sus últimas consecuencias en la investigación que se le sigue a Francisco Cienfuegos, y se demuestre que lo que sostiene el Gobierno del Estado en este tema es cierto.

"Quiero decirle a la Fiscalía General de la República que cuenta con el Gobierno del Estado de Nuevo León para entregar información que pueda justificar las acusaciones que se estén llevando ante la Fiscalía", aseveró.

"Cualquier situación que el Gobierno del Estado pueda colaborar con la Fiscalía General de la República, estamos totalmente abiertos y a su disposición para ello", apuntó.

Navarro Velasco manifestó que el Gobierno del Estado detectó que Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez tiene su domicilio fiscal en el Estado de Coahuila, lo que confirma lo dicho por el Gobernador Samuel García en cuanto la posibilidad de transferencias de recursos hacia aquella entidad.

"Todos sabemos que Francisco Cienfuegos como secretario de Enlace Legislativo del CEN y ahora delegado del PRI en Coahuila para esta elección que se está llevando a cabo lógicamente requiere de estructuras, y no tenemos ninguna razón para pensar por qué se tiene un domicilio en Coahuila para efectos fiscales, cuando se supone que Francisco Cienfuegos vive en Nuevo León", especificó.