Nuevo revés a revocación de mandato

CIUDAD DE MÉXICO.- La oposición en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión frenó nuevamente la intención de Morena y sus aliados de convocar a un periodo extraordinario este viernes 20 de agosto para analizar las leyes Federal de Revocación de Mandato, Federal de Juicio Político, así como la de Armada de México.

En medio de un largo y ríspido debate, Morena, PVEM, PT y PES sólo lograron 24 votos a favor, que son insuficientes para la mayoría calificada que se requiere, mientras que el llamado bloque de contención tuvo 13 en contra.

La oposición, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, reiteró su rechazo a este periodo extraordinario. Morena y afines buscaban 25 votos para lograr la mayoría calificada y poder convocar al extraordinario.

Kenia López (PAN) dijo que no se avaló un periodo extraordinario basado en los caprichos del presidente López Obrador: "Al pueblo no le interesa la revocación de mandato, le interesa comer, vivir, tener mejores hospitales para la gente que está muriendo por Covid-19. "No tienen los votos, les iba a traer una calculadora, pero se les iba a complicar, [mejor] les traje un ábaco", externó.