Objeto extraño podría haber ocasionado caída de helicóptero: Fiscal de Aguascalientes

AGUASCALIENTES, Ags., noviembre 19 (EL UNIVERSAL).- El Fiscal General de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, señaló que un "objeto extraño" podría ser la causa de la caída del helicóptero Águila 1, en donde murieron el secretario de Seguridad Pública del estado, Porfirio Sánchez Mendoza, y cuatro de sus colaboradores.

En uno de los videos recopilados por la fiscalía se capta una parvada de pájaros, que está contemplada en las líneas de investigación.

"No hay ni una línea cerrada". No se descarta una falla mecánica y tampoco la de que pudieron haberle disparado al helicóptero, aunque ésta no es una línea sólida.

"Hemos detectado en uno de los videos más claros que se ve una parvada de pájaros que va ahí, el helicóptero estaba volando bajo, a final de cuentas para esas operaciones es la idea que el helicóptero esté relativamente más bajo de la altura permitida.

"Estamos considerando nosotros como una de las posibilidades el que haya un objeto extraño que haya hecho perder el control de la aeronave, no estamos, insisto, ni planteando nuevas hipótesis, solamente me llama la atención".

Enfatizó que la línea de investigación de que pudieron haberle disparado al helicóptero Águila 1 "no es fuerte", no es sólida, pero no se puede descartar.

En ese contexto, informó que la FGE entrevistó a la persona que públicamente hizo referencia a disparos (dirigidos a la aeronave), quien ante la fiscalía dijo una serie de incoherencias, "que permiten pensar que no es sólida, pero no la podríamos descartar".

Describió que esa persona hace referencia a un disparo en una hélice. "Una hélice no es un factor para poder desestabilizar, como sí desestabilizó, si ustedes se dan cuenta la aeronave antes de caer, antes de impactarse en el piso ya venía descontrolada, incluso se impacta, podríamos decir, de techo".

Figueroa Ortega indicó que se ha peinado la zona, en el municipio de Jesús María, y no se han encontrado proyectiles.

En las investigaciones se debe considerar el factor de que dentro de los cinco tripulantes dos eran artilleros, y que los artilleros van en posición de tiradores para ver si hay algún ataque a la aeronave y tienen la obligación de disparar.

"Por eso creemos que no está fuerte esa posibilidad o esta línea, porque los artilleros hubieran reaccionado ante un disparo"

FGR inicia investigación

Jesús Figueroa informó que la Fiscalía General de la República tiene su propia investigación, porque de origen es la instancia competente, y que desde el jueves que ocurrió el hecho ha estado en comunicación con el delegado de esa instancia.

También llegaron elementos de apoyo de la Dirección de Aeronáutica Civil, que están en la mejor disposición de colaborar en el esclarecimiento de la causa del hecho.

"No se descarta una falla mecánica porque el último servicio es de septiembre; sin embargo, de septiembre a hoy noviembre pudo haber tenido una falla, y a final de cuentas es como un vehículo, como una bicicleta, sobre todo porque se puede dar una falla de un día para otro; no tenemos que esperar a que mantenimiento te garantice que durante meses no se va a averiar una parte".

Eso lo determinarán las autoridades que emitan el dictamen de causas.

Dijo que la fiscalía está recabando videos cercanos de particulares sobre el desplome y se están tratando de recopilar los videos públicos del recorrido del helicóptero.

Describió que la mañana del jueves, después de que se apagó el incendio del Águila 1, la Fiscalía del Estado comenzó el levantamiento de los cadáveres e indicios.

Mencionó que intervino un perito especialista de la aseguradora de la empresa; también estuvo personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quienes van a hacer el dictamen de causalidad.

Estimó que entre dos y tres meses se podrán saber las cusas, de acuerdo a la información recabada de ellos mismos; sin embargo, puede ser antes o puede ser después.

El abogado del estado dijo que la mañana del jueves el secretario de Seguridad iba en apoyo de un operativo planeado que salió de la Fiscalía General del Estado para el cateo de seis domicilios por narcomenudeo en Jesús María.

"Habíamos también planeado el secretario y un servidor unos cateos a la salida de Calvillo en chatarreras por robo de cable".

Hizo un reconocimiento para los cinco elementos de la SSP que murieron, pero especialmente para el secretario de Seguridad, que accedió a apoyar a la fiscalía, porque estrictamente era un operativo de la fiscalía y la Policía Estatal estuvo.

Dijo que Sánchez Mendoza usaba constantemente el helicóptero.