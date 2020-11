Obligación del Estado garantizar información sobre pandemia: ONU-DH

En su participación en la conferencia magistral "Sobresaturación de información y fact checking", Guillermo Fernández-Maldonado indicó que los Estados deben buscar medidas para combatir la pandemia con pleno respeto al derecho a la libertad de expresión.

"La información salva vidas, en lugar de emprender acciones intimidatorias contra periodistas o hacer su público descrédito, los gobiernos deberían enfocarse en la diseminación de información cierta sobre la prevención y consecuencia de la pandemia", apuntó.

En tanto, Philip Chetwynd, director de Información de la AFP, expuso la manera en que se desarrolla el fact checking o análisis de datos duros fidedignos, con grupos de profesionistas que se enfocan en descartar noticias falsas, estudiando la información, para tratar de entender cómo se propaga la información no fidedigna, incluso teorías de conspiraciones, que dañan la confianza que la población tiene en las autoridades y causan impacto en la sociedad.

"Podemos como analistas detectar la información no fidedigna, podríamos leer o hemos leído noticias como si comes ajo y lo masticas evitas el Covid o toma agua con vinagre o utiliza un compensador con tu cubrebocas, todas estas acciones ponen en riesgo a la salud", aseguró.

Agregó que las redes sociales pueden ser armas mediante las cuales se propaga información que no es real, por ello, es fundamental trabajar con poder para tratar de evitar que se propaguen noticias falsas, ser promotores de la verdad, de los datos duros.

La conferencia fue moderada por Lilia María Vélez Iglesias, directora general Académica, de la Universidad Iberoamericana, Puebla, destacó los planteamientos de los participantes internacionales y reiteró que es una obligación ineludible del Estado proporcionar información veraz y confiable, especialmente a las poblaciones más vulnerables.