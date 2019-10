Obtiene Noroña amparo contra acuerdo de "persona non grata" en NL

Un juez de distrito de esta ciudad, otorgó al diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, una suspensión de plano, contra el acuerdo del pasado 23 de septiembre, que lo declaró "persona non grata" en el estado de Nuevo León, al igual que al historiador, Pedro Salmerón Sanginés.

A través de sus redes sociales, Fernández Noroña informó la noche del miércoles: "en verdad estoy muy feliz, de que un juez federal me haya otorgado el amparo de plano, ante la resolución ilegal e infamante del Congreso de Nuevo León", emitida en mi contra.

El diputado federal recalcó unas ocho horas después de solicitado el recurso, "estoy feliz, el Congreso de Nuevo León tendrá que comerse su declaración de persona non grata". Por lo anterior, expuso, "con mayor fuerza, con la fuerza que me da el derecho, le vuelvo a exigir al Congreso de Nuevo León que emita una disculpa pública", reiterando el reclamo que hizo por la mañana en la sede del poder Legislativo local.

En el documento que hizo público Fernández Noroña, se asienta que con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo.

"(...) se concede la suspensión de plano, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran y las autoridades responsables se abstengan de llevar a cabo actos que puedan privar ilegalmente de la libertad a los quejosos (Fernández Noroña y Salmerón Sanginés), fuera de procedimiento judicial, o bien impedir el libre tránsito dentro del estado de Nuevo León, o en uno diverso, con motivo del acto reclamado, es decir el acuerdo que los declaró personas non gratas.

Asimismo, se explica que la suspensión de plano, es para que se les permita ejercer su derecho a la libertad de expresión y las autoridades responsables supervisen que no se atente contra la seguridad física de los directamente agraviados.

"Ahora bien, de los antecedentes expuestos en la demanda, se aprecia que la medida cautelar se solicita esencialmente para suspender la ejecución y los efectos del acuerdo de 23 de septiembre de 2019, (declaración de personas non grata) y no se generen las consecuencias del mismo, en especial la ilegal detención y con ello se le impida el libre tránsito, la libertad de expresión, o atentar en contra de la seguridad física de los impetrantes (solicitantes), Gerardo Rodolfo Fernández Noroña y Pedro Salmerón Sanginés", establece la suspensión de plano concedida por el juez federal de Monterrey.