Ocesa y Seguridad Lobo fueron imputadas por muerte de fotógrafos

Familia logra imputación de empresas en caso de muerte de fotógrafos

Por El Universal

Enero 23, 2026 03:51 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, enero 23 (EL UNIVERSAL).- La defensa y familia de Berenice Giles aseguraron que la empresa Ocesa y Seguridad Privada Lobo ya están en calidad de imputadas por el delito de homicidio, por la muerte de los dos fotógrafos Miguel Ángel Rojas y Berenice Giles, durante el Festival Axe Ceremonia.

A través de un comunicado, la familia Giles y su representante legal informaron que el pasado 20 de enero se les notificó de la imputación a las dos empresas, por parte del ministerio público de la Fiscalía General de Justicia capitalina, Karina Granados Peralta.

Indicaron que la imputación por el delito de homicidio se dio el 14 de enero pasado.

Cabe recordar que los familiares de Berenice Giles, habían solicitado que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México incluyera a Ocesa y Seguridad Privada Lobo en las imputaciones por la muerte de la fotógrafa, tras ser aplastada por una grúa durante el festival, el 5 de abril de 2025, pero eso no había ocurrido, por lo que interpusieron amparos ante jueces federales.

Con lo anterior, informaron, son cinco las empresas y ocho las personas físicas imputadas por el caso Axe Ceremonia.

A través de un video en redes sociales, Raúl Giles, padre de Berenice, dijo que seguirán buscando que todos los involucrados en la seguridad del festival donde su hija murió, asuman su responsabilidad.

"No nos rendiremos, seguiremos en pie de lucha hasta lograr que todos y cada uno de los involucrados, ambos organizadores y responsables de la seguridad en el festival Axe Ceremonia 2025, asuman su responsabilidad moral y legal, por su participación en el hecho que ocasionó el trágico fallecimiento de mi hija Berenice", aseguró.

