Oficinas SAT en Puerto Vallarta siguen cerradas tras ataque del CJNG

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- Las oficinas del

(SAT) en

tampoco se salvaron de la rapiña y los incendios registrados durante elpara detener a Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho".El inmueble, ubicado sobre la, en la, fue atacado presuntamente por integrantes del(CJNG) el pasado domingo 22 de febrero de 2026.De acuerdo con versiones de testigos, un hombre a bordo de una, con el rostro cubierto, comenzó acontra los ventanales de la única oficina de esta dependencia federal en la ciudad. Tras romper los cristales, los agresoresal mobiliario y huyeron del lugar. Las llamas consumieron parte del interior, dejando escritorios, sillas y archivos reducidos a cenizas."Aquí se escucharon losy luego vimos elpor las ventanas. Fue cuestión de minutos", relató unde la zona que pidió omitir su nombre por seguridad. Otra vecina señaló que el ataque ocurrió en medio del caos que se vivía ese día: "No había patrullas cerca en ese momento. Todos estábamos resguardándonos por los bloqueos".A cuatro días del incidente, las oficinas permanecen cerradas y con los. En el exterior aún se observany se percibe el olor a humo. Solo un custodio de seguridad privada resguarda el inmueble. Contribuyentes consultados expresaron su preocupación ante la cercanía de la declaración anual. "Nadie nos dice qué va a pasar ni cuándo van a reabrir. Necesitamos hacer trámites y estamos en total incertidumbre", comentó un usuario afectado.La suspensión de actividades ha generadoentre la población, que permanece a la expectativa de un posicionamiento oficial sobre la reanudación de los servicios en esta oficina federal, laen