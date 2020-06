Ofrece SRE avión para traer cenizas de Nueva York

Para repatriar las cenizas de cientos de connacionales que han fallecido en Nueva York, Estados Unidos, el consulado mexicano dijo a las familias que se enviaría un avión para trasladar 500 urnas con cenizas.

Según fuentes diplomáticas, la representación dio sólo un día para que los deudos lleven la caja con los restos a su sede y hagan el trámite del visado que se requiere, pero se advirtió que si no hay la cifra requerida, no hay aeronave.

La Dirección General de Bienes, Inmuebles y Recursos Materiales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer a embajadas y consulados que por razones de austeridad el servicio de valija diplomática únicamente funcionará para envío de documentos y ya no de cenizas ni medicamentos, entre otros artículos.

En el consulado de México en Los Ángeles, California, familias ya habían entregado las urnas para ser repatriadas a territorio nacional, a través de la valija diplomática; sin embargo, ya no se realizará el procedimiento.

De acuerdo con la última información de la SRE, en Nueva York han fallecido 719 compatriotas por Covid-19; en California, 155, y en Illinois, 140, que son las entidades que registran el mayor número.

En una nota informativa, la Cancillería aseguró que para cubrir los gastos de repatriación de los restos se solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recursos adicionales por 250 millones de pesos, que permitirán apoyar a un mayor número de beneficiarios.

Agregó que esa dependencia informó a la Unidad de Administración y Finanzas de la SRE que se autorizó el monto para tal propósito, con lo que se cuenta con 75 millones aprobados por el Presupuesto de Egresos de la Federación. Con la cifra solicitada se tendrá un total de 325 millones de pesos.

"La SRE explora esquemas gratuitos de repatriación de cenizas para apoyar a las familias de los mexicanos fallecidos en Estados Unidos", difundió la Cancillería.

Avelino Meza, secretario general de la organización Fuerza Migrante, que agrupa a más de 150 colectivos en la Unión Americana, señaló que el retorno de los restos ha sido ya un proceso demasiado complicado para las familias.

"Han estado esperando por meses que el consulado les haga el trámite para el visado. En California, hay casos de personas que esa dependencia ya tenía las cenizas y las iban a enviar por valija. Al cerrarse esta posibilidad se afectan todas las herramientas que se podían utilizar para la repatriación", declaró.

En entrevista, relató que si bien los consulados tienen partidas asignadas para brindar apoyo a quienes perdieron a un pariente o más, el dinero no llega a sus manos, porque no alcanzan a cumplir con todos los requerimientos que piden las representaciones diplomáticas.

"Cuando la familia ya pagó a la funeraria, el consulado ya no se mete, entonces es difícil que les paguen lo que ya desembolsaron".

Fuerza Migrante hizo un exhorto al gobierno federal para encontrar un mecanismo a través del cual las personas afectadas realmente puedan acceder al recurso prometido y que no se obstaculice la repatriación con diversos trámites.