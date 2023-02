Ofrecen disculpa por caso Rébsamen

Ciudad de México.- Autoridades federales y capitalinas ofrecieron este jueves una disculpa pública a familiares de las víctimas del Colegio Rébsamen, que colapsó durante el sismo del 19 de septiembre de 2017 dejando 26 personas sin vida, entre ellos, 19 niños.

“Como mujer, como madre, como hija, sé que no hay palabras que aminoren la ausencia y brinden el consuelo necesario, pero quiero que sepan que así como he estado desde el primer momento y si me lo permiten, seguiré estando cerca”, expresó la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

“Sobre todo y por encima de todo, como autoridad nos corresponde seguir trabajando todos los días por la no repetición, por hacer de las escuelas de la Ciudad de México, siempre seguras”, afirmó.

En su discurso, la mandataria ofreció “una sincera, sentida y profunda disculpa pública a las víctimas y sus familiares, por la irreparable pérdida derivada del colapso del Colegio Rébsamen durante el sismo del 19 de septiembre de 2017”.

La mandataria capitalina, quien fue la encargada de entregar el Memorial Colegio Rébsamen 19-S, construido en la Alameda del Sur, elegido y diseñado por las familias, para recordar, honrar, y rendir homenaje a sus seres queridos, aseguró que se continuará trabajando por la seguridad de las escuelas.

La Fiscal General de la CdMx, Ernestina Godoy, destacó por su parte la importancia de este acto público como de “gran significado y relevancia para nuestra ciudad, porque se reconoce la responsabilidad de diversas instituciones del Estado y auxiliares de la administración pública”.

Asimismo, resaltó que los avances obtenidos hasta hoy, son gracias a la insistencia de los familiares por utilizar la figura de la recompensa para cumplimentar las órdenes de aprehensión y recordó que las investigaciones por el caso determinaron que el derrumbe se debió a la construcción de un cuarto piso en el lugar en el 2008.

Por su parte, Alfa González, Alcaldesa de Tlalpan, aseguró que la demarcación que hoy encabeza asume la responsabilidad por “la violación de los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, a la verdad, a la vida, en agravio a los alumnos del Colegio Rébsamen, con motivo de los sismos de septiembre de 2017”.

“Infantes y personas educadoras no pudieron estar seguros y protegidos”, agregó.