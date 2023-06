Ola de calor ha propiciado sobredemanda de hielo a nivel nacional

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 20 (EL UNIVERSAL). - La ola de calor ha disparado la demanda de hielo en México. Las principales productoras reportan escasez del producto y argumentan que la producción ya está vendida para las próximas dos semanas.

"Una disculpa, pero todo el hielo que estamos produciendo está vendido para las próximas dos semanas, hay una escasez de hielo a nivel nacional y estamos trabajando las 24 hrs del día para normalizar esta situación. Si es de su interés, con muchísimo gusto podemos atenderlos a partir de la segunda semana del mes de julio, una disculpa nuevamente por no poder atenderlo", dice en su canal de WhatsApp la empresa Hielo Fiesta.

Desde el pasado fin de semana, en pleno festejo del Día del Padre, usuarios reclamaron a la empresa que no encontraban hielo en ninguna tienda, aunado a la alta demanda del producto ante la ola de calor que azota gran parte del territorio nacional.

En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, tiendas como Oxxo, Walmart, y pequeños negocios reportan que hay desabasto de hielo, sin que hasta el momento se tenga claridad sobre cuándo se normalizará la venta del producto.

"Hay desabasto. No tenemos hielo", fue la constante en los Oxxos visitados por EL UNIVERSAL.

En las redes sociales de las principales tiendas minoristas en México, usuarios piden informes sobre cuándo se normalizará el abasto del producto, sin que se tenga una respuesta clara por parte de las marcas.

Ante las elevadas temperaturas, la población mexicana busca todas las formas para refrescarse. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reporta que los niveles de inventario no van a la velocidad de la demanda, con lo que las ventas se han incrementado en el último mes en un 56.6% en lo que refiere al agua embotellada, mineral y de sabor; en un 32.9% los refrescos de cola; en un 9.8% los refrescos de sabor y la cerveza en un 80 por ciento.

"En lo que va del año, las bebidas han sufrido de un incremento del 10.5% sus precios, donde el agua embotellada y los refrescos han subido de dos a tres pesos y la cerveza de tres a cinco pesos", reporta el organismo.