Olga Sánchez Cordero revela cuál es su "gallo" para la SCJN

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 15 (EL UNIVERSAL).- La ministra en retiro y senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, reveló cuál es su "galló" a suceder al ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar.

"Mi gallo, les voy a decir quién es, quién tenga la mayoría de seis ministros", aseguró en breve entrevista al término de la 113 Asamblea General Ordinaria del IMSS, que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.

Sánchez Cordero destacó que los nueve ministros excepto el actual presidente de la Corte, Arturo Zaldívar y el ministro Luis María Aguilar Morales, quien ya presidió el máximo tribunal del país, son un buen candidato a presidir la SCJN.

"Los 11, excepto los que son o fueron, no pueden ser Luis María Aguilar Morales tampoco Arturo Zaldívar, pero de los restantes nueves cualquiera es bueno".

Sobre el "Plan B" de reforma electoral que esta mañana anunció el presidente López Obrador, la senadora Sánchez Cordero dijo que hay que esperar a conocer la nueva iniciativa del Ejecutivo, pero se tiene que cuidar que no vaya en contra de lo que señala la Constitución.

"Se tendría que cuidar mucho la ley secundaria que no contravenga los principios que marca la constitución, porque la primera reforma era a la constitución. Si la ley se adecúa a la constitución no habrá problemas, habrá que ver la iniciativa que presentará el Presidente en su momento", dijo.