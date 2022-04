Olga Sánchez defiende a Gertz tras críticas de senadores de EU

La presidenta del Senado mexicano, Olga Sánchez Cordero, salió en defensa del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, frente a las preocupaciones y críticas de senadores estadunidenses que señalaron que la labor del funcionario está enfocada a venganzas personales lo que ponen en riesgo un sistema de justicia de México "debilitado y politizado" por las presiones al Poder Judicial.

A través de una carta de dos cuartillas dirigida a los senadores de Estados Unidos Robert Menendez, Patrick Leahy, Jeff Merkley y Benjamin L. Cardin, la ministra en retiro, subrayó que el actual gobierno mexicano tiene una profunda convicción democrática, en la que la división de poderes se respeta en el marco constitucional.

Argumentó que Gertz Manero fue electo por el Senado con una mayoría calificada, en "atención no sólo a su amplia carrera en la procuración de justicia sino también por haberla desarrollado bajo distintas administraciones provenientes de varios partidos políticos que han gobernado este país. Este nombramiento se dio después de una serie de reformas constitucionales que hicieron a la FGR una entidad autónoma y separada del Poder Ejecutivo".

La senadora del partido Morena rechazó que el titular de la FGR tenga incidencia en el Poder Judicial, pues recién este emitió una sentencia en favor de las víctimas y contraria a los intereses del fiscal general en un asunto de carácter estrictamente personal.

"Sin duda nadie podría decir que la Corte está capturada, sino es claro que toma sus propias decisiones", aseguró.

Rechazó, como plantearon los senadores de Estados Unidos, que en este gobierno exista una persecución política y tampoco hay un detrimento del sistema de pesos y contrapesos del país.

Además, subrayó lo que considera importante y trascendental proceso de transformación del régimen político, como no se ha hecho en los últimos 30 años.

"No es simple lograr una transición. Sin embargo, comparto su preocupación, los ejemplos abundan de cómo esta administración ha respetado y cumplido sus compromisos internacionales, ha respetado, promovido y garantizado los derechos y las libertades", agregó Sánchez Cordero.

Dijo que el gobierno de López Obrador "está fortaleciendo mecanismos democráticos directos, dándole más herramientas a los ciudadanos para tomar el control de la vida política en el país, a través de los procesos de consulta popular, e incluso, de revocación de mandato, herramientas clave para terminar con gobiernos autoritarios, impositivos y corruptos".

Sin embargo, reconoció que aún existen muchos retos en el desarrollo institucional en México.

"Coincidimos en la expresión de que nuestro país requiere de una Fiscalía General eficaz y eficiente, un sistema judicial más transparente y de instituciones públicas profesionales cercanas a los ciudadanos.

Tengan la certeza de que el cambio impulsado por el presidente del gobierno de México está en un camino firme y sin cortapisas para cimentarlo hacia lo que será la más importante transformación de la vida pública de México".

La líder del Senado mexicano, concluyó la misiva abriendo un espacio para dialogar y confrontar la información con la que cuentan los senadores norteamericanos, con la finalidad de entender de mejor manera los fenómenos complejos en nuestro país y con ello seguir construyendo un México con instituciones democráticas sólidas.

Cabe destacar que la víspera, los senadores Robert Menendez, Patrick Leahy, Jeff Merkley y Benjamin L. Cardin, en una carta enviada a Antony Blinken, secretario de Estado, advirtieron de los ataques del fiscal titular de la FGR al Poder Judicial en México, así como a los opositores del presidente Andrés Manuel López Obrador.