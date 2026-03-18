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Omar García Harfuch se reúne con director del FBI en Washington

El encuentro entre Harfuch y Patel refuerza la colaboración en temas de seguridad binacional.

Por El Universal

Marzo 18, 2026 08:59 p.m.
A
Omar García Harfuch se reúne con director del FBI en Washington

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- Omar García Harfuch se reunió con Kash Patel, director del Buró Federal de Investigación (FBI) en Washington, Estados Unidos.

Cooperación bilateral en seguridad

A través de redes sociales informó que acudió como representante del Gabinete de Seguridad de México para tratar temas de interés binacional.

"Reafirmamos que la cooperación bilateral, basada en la reciprocidad, el respeto a nuestra soberanía y la responsabilidad compartida, permite avanzar con resultados concretos", escribió en X.

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Resultados y acciones tras la reunión

Además, expresó que derivado del intercambio de información las autoridades mexicanas han logrado detener a varios objetivos incluidos en la lista de los más buscados del FBI, así como a generadores de violencia.

Esto, sucede tras la captura y abatimiento de "El Mencho".

"Seguiremos trabajando para reducir la violencia en México, en cumplimiento de la instrucción de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum", afirmó.

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