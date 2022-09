Omisiones permitieron desaparición de normalistas: Encinas

A-AA+

Al presentar nuevamente el informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso Ayotzinapa, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas Rodríguez, reiteró que lo sucedido la noche de Iguala el 26 de septiembre de 2014 contra los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, toda vez que hubo negativa, ocultamiento y manipulación por parte de las autoridades.

Encinas Rodríguez afirmó que la desaparición debió haberse evitado, ya que las omisiones, en una acción concertada desde el más alto nivel del gobierno, ocultó los hechos.

Durante la conferencia matutina que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que se alteraron las escenas del crimen y se escondieron los vínculos de las autoridades con el grupo delictivo y su participación con los agentes del Estado, lo que generó, no solamente vicios, sino deficiencias que obstaculizaron el derecho al acceso a la verdad y la justicia:

"Nosotros hemos definido esta acción como un crimen de Estado porque no solo se trata de la desaparición y la pérdida de vida de los estudiantes, donde se conjugan cuatro delitos graves y violación a los derechos humanos en materia de desaparición forzada, homicidio e involucramiento de agentes estatales que actúan en apoyo y con consentimiento del Estado, y particularmente en la negativa, ocultamiento y manipulación de las investigaciones por parte de las autoridades gubernamentales, que propició la impunidad de los perpetradores y encubridores de estos hechos".

Reafirmó que la convicción de este gobierno es no solapar abuso, violación a derechos humanos o injusticia, y destacó que la finalidad de la Comisión para la Verdad es el esclarecimiento de los hechos, por lo que invitó a conocer el informe y sus anexos.

Contrario a los señalamientos en torno a que el informe de la Comisión para la Verdad es una posición política del gobierno, destacó que el documento es resultado de un proceso de investigación y análisis técnico y científico que contó con apoyo y asesoría de un comité interdisciplinario de expertos.

"Pero sí, también hay un contenido político, pues esclarecer un crimen, y más un crimen de Estado, además de que es una responsabilidad del gobierno, es un asunto que hemos encarado con convicción y con voluntad política para ir al fondo de los hechos".