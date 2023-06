OMS indagará sobre causas de eliminación de NOM sobre cáncer de mama

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL).- Para investigar las causas de la eliminación de 35 Normas Oficiales Mexicanas de Salud, entre las que se encuentra la norma para atender cáncer de mama, cervicouterino, de próstata y otras enfermedades crónicas, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus, contactará a la Secretaría de Salud (Ssa).

De acuerdo con información de la revista Proceso, durante una rueda de prensa en Ginebra, el investigador de sanidad aseguró a pregunta de la corresponsal del medio que desconoce la razón del descarte de los lineamientos por lo que indagará con las autoridades de salud mexicanas para esclarecer los motivos de la decisión.

"No sabemos exactamente lo que hizo la Secretaría de Salud. Responder ahora será un poco difícil... (...) En algunas ocasiones la eliminación de estas normas se debe a que las van a sustituir por otras mejores, no lo sé, o quizás hay otras razones", respondió a Gabriela Sotomayor.

"Basados en información que obtenemos o a preguntas de periodistas nos ponemos en contacto (con las autoridades) para entenderlo y si no hay una comprensión de lo que es el estándar les explicamos y les pedimos que se adhieran a las reglas internacionales", dijo.

La semana pasada, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la eliminación de las 35 NOM obedece a que "no se necesitan".

Hasta hoy, el también presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública no ha indicado si se sustituirán por nuevos criterios y procedimientos para prevenir, detectar y diagnosticar las enfermedades referidas en dichas normas.