Onda de calor en México es atípica: SMN; dan fecha de lluvias

CIUDAD DE MÉXICO, junio 20 (EL UNIVERSAL).- Alejandra Méndez Girón, coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional, aseguró que "la onda de calor actual es atípica, debido a que es demasiado agresiva y prolongada".

Desde hace algunos días, México ha llegado a presentar temperaturas de hasta 45 grados Centígrados debido a la tercera ola de calor.

Méndez girón admitió que "la sequía se ha incrementado" en varias zonas del país, debido a la falta de lluvia actualmente. "No hay lluvias en este mes de junio, en que debería estar lloviendo", dijo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Conagua, es el órgano que a diario da el pronóstico del clima en México.

Respecto a la sequía, la coordinadora del Meteorológico explicó que ante el estiaje, "el agua químicamente es un elemento que se regenera, pero por la sobrepoblación no se le da tiempo a que se regenere".

Entrevistada en Televisa, recordó que "no debe de haber duda del cambio climático" pues en varias partes del mundo. En México, por ejemplo, "en nuestro caso, tenemos problemas ya de sequías en la parte norte, en la parte central".

Sin embargo, la meteoróloga confió en que" estos sistemas cambien ya para la última semana de junio, estamos esperando que llueva, que la zona de convergencia que es fundamental para las lluvias en nuestro país, suba por encima de los 15 grados de latitud y esta situación permita que entre humedad a nuestro país".