ONG seguirán frenando impresión y distribución de Libros de Texto

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 24 (EL UNIVERSAL).- Más de 30 ONG en defensa de la educación de niñas, niños y adolescentes anunciaron que no cesarán en sus esfuerzos para frenar la impresión y distribución de los nuevos libros de texto gratuitos (LTG) que serán entregados por la Secretaria de Educación Pública (SEP) en el próximo ciclo escolar 2023-2024.

"No cesarán nuestros esfuerzos por proteger y fortalecer a la educación de calidad en México, conforme lo ordena la Constitución Mexicana", señalaron.

Precisaron que, a la fecha, no ha habido un proceso de consulta alguno para los nuevos programas de estudio; los libros que elabora la Secretaría de Educación Pública (SEP) están en la clandestinidad y, los que han salido a la luz pública muestran la falta de programas y enormes deficiencias, de forma y fondo, que de distribuirse y utilizarse serían sumamente dañinos para los niños mexicanos.

En conferencia de prensa virtual, indicaron que la SEP incumplió con el proceso de elaboración de libros de texto que la misma institución fijó y al margen de la Ley y a espaldas de la ciudadanía, está elaborando los libros de texto gratuito para primaria y secundaria, que pretenden utilizar para el próximo año escolar.

"Estos incumplimientos afectan directamente a los maestros y a los alumnos, al establecerse en la Ley que previo a la aplicación de los nuevos planes y programas de estudio, se deberá capacitar al personal docente respecto de su contenido", sostuvieron.

SEP deberá detener la impresión y distribución de nuevos libros

El pasado 19 de mayo, el Poder Judicial resolvió otorgar una suspensión provisional del acto reclamado. conforme a la resolución, con esta medida, la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, deberán detener la impresión y distribución de la llamada "nueva generación de libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024´ y encargarse de distribuir los libros texto gratuitos que correspondan con los programas vigentes reconocidos por la propia autoridad en el Acuerdo Secretarial de agosto de 2022.

"Estaremos atentos a que las autoridades responsables cumplan con la suspensión provisional que ordena que paren de manera inmediata la impresión de los libros de texto ilícitos y que detengan la distribución. Si bien, estamos satisfechos con la resolución del Poder Judicial, no cejaremos en nuestros esfuerzos legales por defender los derechos fundamentales en materia de educación de los niños mexicanos.

"Por ello, hacemos un urgente llamado a las organizaciones y liderazgos de México para que se sumen a esta defensa, porque lo que está en juego es mucho: es el futuro de millones de niños mexicanos que tienen derecho a una educación de calidad", expusieron.