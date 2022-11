ONG's condenan ataque a venezolanos en frontera EU-México

A-AA+

JUCHITÁN, Oax., noviembre 1 (EL UNIVERSAL).- Defensores de derechos humanos y de los migrantes condenaron el ataque por parte de elementos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, registrado ayer en contra de manifestantes, quienes fueron dispersados con balas de goma cuando protestaban a unos metros del muro fronterizo con México.

El activista Irineo Mujica, por ejemplo, deploró la sumisión del gobierno mexicano ante las políticas migratorias impuestas por el gobierno estadounidense hace unos días en contra de personas en tránsito, principalmente de países de Centroamérica y Venezuela.

Ayer cientos de migrantes venezolanos que viven frente al muro fronterizo en Ciudad Juárez, Chihuahua, se manifestaron para mostrar su descontento por las políticas migratorias lanzadas en días atrás y que los tienen varados en este país.

Con banderas de tres países, Estados Unidos, México y Venezuela, protestaron desde la avenida Bernardo Norzagaray en Juárez, la cual está a metros del muro que divide a México y Estados Unidos. Esto causó el descontento de los agentes estadounidenses, quienes los dispersaron lanzando balas de goma.

"El gobierno de Joe Biden se está viendo mucho más cruel que el de Donald Trump, al ordenar que se disparen balas de goma contra la comunidad migrante de Venezuela que estaba en el territorio mexicano", señaló.

Indignado por el ataque, que se difundió desde el mediodía de este lunes en la frontera de Ciudad Juárez, Chihuahua, entre EU y México, el defensor de los migrantes aseguró que se trató de un atropello a los derechos humanos de los migrantes de Venezuela. "La patrulla fronteriza no disparó en contra de criminales, de traficantes de drogas, sino que abiertamente disparó en contra de mujeres y niños en su mayoría que buscan un mejor futuro. Es lamentable que el gobierno de México permita agresiones en su territorio", indicó.

Irineo Mujica también dijo que no es entendible de ninguna forma que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mantenga el discurso de "primero los pobres", cuando son los pobres migrantes los más vulnerables en su administración.

"El gobierno mexicano tiene el deber de garantizar la defensa de los derechos humanos de sus migrantes y de quienes estén en su territorio, como a los venezolanos que reclaman la expedición de visas humanitarias", señaló el activista.

Por su parte, Jonathan Blazer, director de Estrategias Fronterizas de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), llamó en un comunicado a que los responsables de este incidente sean investigados.

Pidió a la administración de Joe Biden poner fin a sus intentos "de asustar a las personas para que no crucen a Estados Unidos, mediante tácticas que han llevado a muertes y sufrimientos innecesarios".

Desde hace meses el gobierno mexicano ha impuesto una serie de barreras para contener el flujo migratorio de personas de países de los cinco continentes, pero principalmente de venezolanos, quienes ingresan al país por la frontera sur y son detenidos en puntos fronterizos con el pretexto de otorgarles permisos de tránsito, que actualmente expiran en siete días y sólo son válidos en los estados donde se extienden.

En el caso de Oaxaca, este fin de semana se cumplieron tres meses desde que San Pedro Tapanatepec, un pequeño municipio que colinda con Chiapas, se convirtió en un punto de control migratorio donde permanecen varados unos 15 miles de venezolanos, según la autoridad municipal, quienes no pueden avanzar tras el cambio de disposiciones migratorias de EU, que señalan que serán regresados de forma inmediata aquéllos que lleguen cruzando a pie o nadando la frontera con México.