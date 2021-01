ONU pide ceder entregas de Pfizer a países más pobres; México acepta

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que México aceptó la petición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de ceder turnos de entregas de la vacuna de Pfizer para los países más pobres, y aseguró que esto no afectará el plan del país para acelerar la vacunación.

El Jefe del Estado mexicano denunció que en varios países europeos se reciben las vacunas... y se congelan.

"La mayoría de la gente entiende que hay que esperarnos, hasta que nos toque. Yo voy a esperarme hasta que me toque mi turno, de acuerdo a mi edad. Nadie puede, en circunstancias de salud tan delicadas, actuar con prepotencia, y la autoridad está obligada a dar el ejemplo", dijo el mandatario durante un evento en el estado de Guerrero.

"La primera vacuna que se aplica en México es la Pfizer y requiere de muy bajas temperaturas para que sea efectiva, si se descongela y no se aplica, se pierde. Entonces tiene un tiempo de duración. El hecho de que todo lo que ha llegado de vacunas de Pfizer se esté aplicando al 100 por ciento, es una muestra de que se actúa con responsabilidad", explicó frente al Gobernador Héctor Astudillo.

"En el mundo hay polémica porque la ONU ha pedido a Pfizer que baje sus entregas a países en los que se tiene contrato, como es el caso nuestro y países europeos, para que se disponga una cantidad de vacunas a la ONU y no haya acaparamiento y que la misma ONU ponga esas vacunas a disposición de países más pobres. Nosotros estuvimos de acuerdo con eso, que nos abren y luego nos repongan", dijo López Obrador.

El mandatario aseguró que lo anterior "no cambia nuestro plan. Ya estamos buscando otras vacunas, no sólo Pfizer. Ya estamos en tratos para que llegue la vacuna CanSino, la vacuna rusa y la vacuna de la Universidad de Oxford. Tendremos vacunas suficientes. Si aplicamos las vacunas, tendremos más autoridad y más derecho que los que reciben la vacuna y no la aplican, la tienen congelada. Eso pasa en algunos países europeos, y hay reclamos hasta al interior de cada país".