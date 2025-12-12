Operativo "Perro Peregrino": rescatan a decenas de canes abandonados

Cada año varios perros son abandonados en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe tras las celebraciones del 12 de diciembre para la Virgen.

Ya sea que acompañaban a sus familias desde el inicio de su trayecto o que se unieron a algún grupo en busca de comida, calor o cariño; los perros peregrinos son los olvidados de esta festividad, pues cuando sus dueños regresan a sus localidades en auto o algún otro transporte, cientos de ellos son dejados atrás en la capital del país.

Frecuentemente, los animales que llegan a la Basílica presentan signos de deshidratación, desnutrición y agotamiento extremo.

Ante esta situación, el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado por segundo año consecutivo el "Operativo Perro Peregrino", que busca proteger a los canes que se encuentran en situaciones de riesgo o abandono a causa del movimiento guadalupano.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En este operativo participan de manera conjunta:

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX.

La Agencia de Atención Animal (Agatan) de la CDMX.

Y una variedad de voluntarios y asociaciones civiles.

¿Dónde está el módulo de resguardo para perros peregrinos en la GAM?

A parte de las estaciones de rehidratación, alimentación y atención veterinaria que se despliegan durante estas festividades, para asegurar la protección y el cuidado de los perritos peregrinos olvidados en el Cerro del Tepeyac, se ha habilitado un módulo de resguardo en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con las autoridades de la demarcación, el módulo para resguardar a perros peregrinos durante las celebraciones en la Basílica de Guadalupe se ubica en:

Fray Juan de Zumárraga, a la altura de la Plaza Comercial "La Morenita"

Según la información más reciente de la alcaldía, hasta el momento se ha resguardado en dicho módulo a 16 perros peregrinos. Sin embargo, el operativo se mantendrá activo hasta el sábado.

¿Cómo puedo ayudar a los perros peregrinos?

La Agatan informó que la ciudadanía puede sumarse apoyando esta causa de alguna de las siguientes maneras:

Reportando casos de abandono o de perros peregrinos que requieran atención veterinaria.

Ofreciendo hogares temporales.

Acompañando en las rutas de madrugada.

Donando alimentos para su atención nocturna y posterior cuidado.

Apoyando en el traslado de los animales a espacios resguardados.

Colaborando en la promoción para encontrar familias definitivas.

Ayudando con el paseo de los perros mientras permanecen en resguardo.