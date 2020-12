Opina AMLO sobre expresiones de Samuel García

Luego de que este martes se revivió un video de 2019 de Samuel García, aspirante de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, quien dijo que conoce "gente muy valiosa que viven con un sueldito de 40 mil pesos y son felices", el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que esas expresiones las hacen como si fuese una cosa normal.

"Yo les aseguro que quienes hacen esas expresiones no las hacen pensando en que están mal, las hacen como si fuese una cosa normal", dijo el Presidente en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

Refirió que en el pasado había "una especie de enajenación", donde era normal hacer muchas cosas y se le aplaudía y ponía de ejemplo al corrupto.

"Era normal el que se utilizaran expresiones racistas. Era una falta de conciencia, casi colectiva, entonces una persona pensaba que no estaba mal decir cualquier cosa, lo veía normal. El obtener una ganancia ilícita, se pensaba que era un negocio y que era producto de la habilidad y de que era porque se tenía buenas agarraderas, buenas influencias y había que colarse", declaró.

Apuntó que las expresiones no eran de mala fe sino de una mentalidad que prevalecía. "Lo veían y lo siguen viendo como algo normal", señaló y celebró "los cambios que se están dando ahora".

"Nos estamos fijando en la realidad de los otros", apuntó.

Asimismo, recordó una llamada filtrada de Lorenzo Córdova, quien en 2015 se expresó sobre pueblos indígenas.

"No hay que confundir la educación con la cultura, la cultura es muchísimo más, pero mucho más que la educación", señaló.