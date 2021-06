Oposición celebra salida de Irma Eréndira Sandoval de la SFP

Diputados de oposición celebraron la salida de Irma Eréndira Sandoval como secretaria de la Función Pública, al pedir una investigación en su contra.

En entrevista con EL UNIVERSAL, los legisladores afirmaron que el trabajo de la funcionaria fue deficiente y sesgado.

Patricia Terrazas Vaca (PAN), presidenta de la Comisión de Hacienda, dijo que el cambio era necesario, pues al interior de la SFP "estaba una persona sin experiencia".

"Califico el trabajo de la ahora exsecretaria de muy malo, fue un trabajo deficiente y muy sesgado, hubo justicia selectiva en la Función Pública, sus opiniones no eran profesionales, cuando compareció en la Cámara de Diputados sus argumentos eran ideológicos y no técnicos, precisamente por la falta de preparación para el cargo", declaró.

Consideró que Roberto Salcedo, quien será el nuevo titular de la Función Pública, podrá hacer un mejor papel, ya que ha sido auditor certificado en fiscalización por la Auditoría Superior de la Federación, entre otros cargos.

"Al menos tiene el perfil que eso ya es lo básico y es de las cosas que yo festejo, tiene experiencia en temas de auditorías, ahora veremos cómo se desempeña, se necesita mucho compromiso, responsabilidad y no taparle nada a nadie, yo tengo esperanzas, de que toda la corrupción de este gobierno se abata", puntualizó.

Por su parte, el diputado priísta José Mario Osuna Medina, integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, dijo que el cambio era "urgente".

"Yo creo que estuvo ahí nomás como que sí y como que no, no hubo acciones relevantes, no se atendió de manera decidida el combate a la corrupción, entonces era un cambio urgente", expuso a este rotativo.

En su oportunidad, Verónica Juárez, coordinadora del PRD en San Lázaro, dijo que no es suficiente con quitarla del cargo, por lo que pidió una indagatoria por irregularidades cometidas durante su mandato.

"No se le puede ni debe sustituir sin más para que goce de la más completa impunidad, se dedicó a encubrir la corrupción en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Irma Eréndira Sandoval literalmente hizo nada para prevenir y evitar cualquier malversación de fondos en las compras y contrataciones de bienes y servicios por parte del gobierno y, por el contrario, cerró los ojos ante las adjudicaciones directas de más del 80 por ciento que se realizaron en los dos años y medio que lleva la actual gestión", demandó.