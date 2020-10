Oposición en el Senado acusa terrorismo y apropiación de recursos

Senadores de oposición reclamaron que hay terrorismo fiscal y que el gobierno federal pretende apropiarse más del 80% de los recursos para los megaproyectos que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al discutir la miscelánea fiscal 2021, reformas a las leyes Federal de Derechos, del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación, que se lleva a cabo en la sesión del Pleno del Senado de la República, señalaron que el gobierno mexicano está empeñado en recaudar más y eso lo está llevando a caer en terrorismo fiscal.

"Mientras que en gran parte del mundo los gobiernos invierten en paquetes de rescate para crear efectos multiplicadores en sus economías y garantizar el bienestar de la población, aquí el gobierno sólo se preocupa por recaudar más ingresos para su agenda política. Esa forma de terrorismo fiscal es triste para un país que recauda poco, mal y gasta de forma irresponsable e improvisada", dijo Gina Cruz Blackledge (PAN).

A ello, sumaron críticas contra la medida conocida como el "Big Brother Fiscal" que permite que funcionarios del Sistema de Administración Tributaria tomen foto o video de los activos o propiedades de los contribuyentes, durante sus visitas domiciliarias.

Los legisladores acusaron además que se busca implementar medidas excesivas, inconstitucionales y desproporcionadas a las donatarias, lo que, acusaron, podría reducir el altruismo; que al aumentar el espectro radioeléctrico, sólo se logrará incrementar de manera considerable el costo en los servicios de telefonía celular y fija, así como de Internet; reclamaron que habrá un incremento en el endeudamiento, y que no habrá una redistribución fiscal adecuada para estados y municipios.

"El presidente se va a quedar con 80% para sus proyectos y solamente le va a dar 4% para 2550 municipios, 16% para 32 estados de la República que hoy se quejan de estar quebrados y no tener apoyo. Lo choncho, todo para una persona, para el presidente: Tren Maya, Refinería y dónde quedó la basura, el agua de los municipios? Le pido a Morena trato justo, fiscal, igualitario para estados y municipios", demandó Samuel García de Movimiento Ciudadano.

Por Morena, el senador José Narro Céspedes dijo que el paquete fiscal responde a la necesidad de impulsar una reforma fiscal progresiva que responda a los "huecos" que dejaron los gobiernos anteriores, como la exención de impuestos a empresas mineras.

En el caso del impuesto a las plataformas digitales que operan en México pero tienen sus domicilio fiscales en otros países, así como el del Big Brother Fiscal, formarán parte de las reservas que plantearán algunos de los legisladores de dicho grupo parlamentario.

De igual manera se revisará a las fundaciones y colectivos que "realmente" hacen filantropía, como la Cruz Roja, por ejemplo; se tiene que revisar, señalaron, porque las donatarias han generado abusos y se han convertido en empresas interesadas en hacer negocio, como escuelas, por ejemplo.

"Al país lo dejaron pegado con alfileres, con corrupción, complicidades entre el poder político y económico para condonar el pago de impuestos a las grandes empresas. Hoy estamos buscando reconstruir y poner de pie a este país, por eso el compromiso es no incrementar los impuestos y buscar que los que tenemos, aunque hay muchas formas de evadir la responsabilidad, se está buscando levantar al país y que paguen los que normalmente no lo hacían".