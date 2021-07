Oposición en Senado critica "actitud triunfalista" de AMLO en informe

Senadores de oposición lamentaron que el presidente de la República asuma una actitud triunfalista pese a los graves problemas que enfrenta el país y que destine tiempo a festejos, en lugar de atender los rezagos y pendientes que tiene su administración.

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado de la República exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador resolver el desabasto de medicamentos, que es lo que interesa a los mexicanos, "y no el festejo de su tercer aniversario al frente del Gobierno federal".

En un mensaje a través de las redes sociales, los legisladores panistas consideraron que hay temas prioritarios que el Jefe del Ejecutivo federal debe atender y no minimizar, sobre todo cuando existe un desabasto de medicamentos para las niñas y los niños con cáncer y que la pandemia por Covid-19 no ha terminado.

"Presidente @lopezobrador_: A los mexicanos no nos interesa el festejo de su tercer aniversario. Resuelva el desabasto de medicamentos que ese su trabajo y para eso le pagamos todos los mexicanos. Deje de hacer fiestas en pleno jueves a la 1 de la tarde. Pónganse a trabajar", publicó la bancada de senadores panistas en su cuenta oficial de Twitter.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, también en redes sociales, criticó la encuesta "a modo" que López Obrador dio a conocer en su informe para tratar de hacer creer que sus políticas y programas de gobierno han sido exitosos.

"Antes con ´otros datos´, ahora con una encuesta a modo, trata de convencernos de que cuenta con el apoyo mayoritario. Como si eso fuera suficiente para ocultar el fracaso de sus políticas de justicia, medio ambiente, salud, economía o combate a la corrupción".

El líder de Movimiento Ciudadano en la Cámara alta afirmó que con este nuevo informe, el presidente López Obrador confirma que está completamente desconectado de la realidad. "Como en los tiempos del viejo régimen que tanto critica, su informe estuvo lleno de autoelogios, sin asomo de autocrítica y, por lo tanto, cancelando cualquier posibilidad de enderezar el rumbo de México", escribió.

El senador Castañeda señaló que fiel a su doble discurso, el mandatario promete respeto, pero a sus opositores los etiqueta de "clasistas, racistas e hipócritas; dice que no quiere poseer la verdad absoluta, pero trata de imponer su palabra. Así el Presidente que dijo que iba a cambiar la historia y solo la está repitiendo", expresó.