Oposición la verdad no pinta para 2024: Sheinbaum

A-AA+

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que va "requetebién" en las encuestas que la posicionan para contender por la Presidencia de la República y que la contienda será entre las corcholatas de Morena, ya que la oposición "la verdad no pinta".

Ayer se estrenó en el canal del youtuber Alex Montiel, conocido como El Escorpión Dorado, el capítulo Claudia Sheinbaum, al Volante, edición 1 Los presidenciables. Sin censura, donde al frente del volante y con su humor característico cuestionó a la mandataria capitalina sobre diversos temas, entre ellos, la carrera por la Presidencia 2024.

Sheinbaum Pardo indicó que de ser electa candidata tendrá que separarse del cargo en diciembre de este año, es decir, seis meses antes del proceso electoral de 2024. Agregó que, en caso de no salir electa, no formará un partido, "hay que apoyar a quien salga en la encuesta", reiteró.

La funcionaria refirió que "sería un orgullo ser la primera presidenta en la historia de México" y señaló a Ricardo Monreal, Marcelo Ebrard y Adán Augusto como las corcholatas que buscarán ganar la encuesta nacional por la candidatura de Morena.

"Somos amigos, somos compañeros", dijo al referirse a los otros aspirantes, aunque destacó que va "requetebién" en las preferencias de encuestas que se han dado a conocer sobre el posicionamiento electoral.

La jefa de Gobierno detalló sus coincidencias con el Presidente y habló de su desempeño frente al país: "Yo estoy de acuerdo en muchas cosas que está haciendo el Presidente y de ahí partir a lo que viene. No se hace todo en seis años. Y también nuevas cosas".

Aborda temas oficiales y personales. La mandataria del Gobierno de la capital del país informó que ya revisa el presupuesto para incrementar la partida de gasto e inversión al Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, además de que se investigan los casos atípicos que se han suscitado.

Confesó: "Estoy enamorada y me voy a casar", cuando habló sobre su próxima boda con Jesús Tarriba, con quien tuvo una relación de noviazgo cuando estudiaban y que retomaron tras contactarse por Facebook.

El Escorpión Dorado subrayó que invitará a su programa a todos los posibles precandidatos a la Presidencia para que sea la gente quien decida.