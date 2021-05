"Oposición, libre de denunciar"

TORREÓN, Coah.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay limitaciones ni censura si la oposición quiere ir a denunciar a su gobierno ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) por una presunta injerencia en la elección.

En su conferencia de prensa matutina en la explanada del 33 Batallón de Infantería, el Mandatario dijo que su administración no tiene nada que esconder ni nada de qué avergonzarse: "Estamos en víspera de las elecciones y desde luego que se está hablando del tema, esto es normal, no sólo se presenta este fenómeno en México, sino en otros países; cada vez que hay elecciones, hay efervescencia política.

"Somos libres, el gobierno garantiza el derecho a disentir, todos podemos denunciar, no hay ninguna limitación, no hay censura, prohibido prohibir. Y si se quiere ir a la OEA, a la ONU, a cualquier organismo internacional, desde luego que todos podemos hacerlo, todos los ciudadanos, y no tenemos nada en México que esconder ni nada de qué avergonzarnos", ahondó.

Acompañado por Miguel Ángel Riquelme y José Rosas Aispuro Torres, gobernadores de Coahuila y Durango, respectivamente, el Presidente señaló que se debe garantizar que los comicios sean limpios y libres, que sean los ciudadanos, mujeres, hombres los que decidan sin presión, sin tener que recibir despensas o migajas a cambio del voto.

"Lo que tenemos que procurar todos los mexicanos es que se garantice que las elecciones sean limpias y libres, que sean los ciudadanos, mujeres, hombres los que decidan, sin presión, sin tener que recibir despensas o cualquier otra migaja a cambio del voto, porque esa era la mala costumbre, la compra del voto y el fraude electoral, eso manchaba el nombre de México; de tiempo atrás, México es de los países del mundo con más historias de fraude, desgraciadamente.

"Estamos inaugurando una etapa nueva y queremos que eso quede atrás, que no se utilice a los gobiernos para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que no se compren los votos, que no haya acarreos, que no haya relleno de urnas, que no voten los finados como era antes, que no se falsifiquen las actas, que no haya trampas, que las elecciones, repito, sean limpias y libres, y tenemos todos que ayudar a que se convierta en realidad la democracia", abundó.

El presidente López Obrador externó su confianza en Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República (FGR), de acatar lo que señalen las leyes en materia de delitos electorales. Recordó que el fraude electoral ya es un delito grave y que quien lo lleve a cabo no tiene derecho a fianza.

"[El fiscal] es una persona recta, íntegra, honesta y que va en este caso a garantizar que se respete lo que está establecido en la Constitución y en las leyes, porque ya es delito grave el fraude electoral, está en la Constitución, y el que sea descubierto, acusado y se le compruebe que está llevando a cabo acciones antidemocráticas va a ser afectado legalmente, va a recibir una condena y no se tiene derecho a fianza.

"Entonces, eso también que se sepa. Antes no era delito grave ni el fraude electoral ni la corrupción, y ahora es distinto, pero le corresponde a la fiscalía, incluso hay una fiscalía especial anticorrupción y una especial en lo electoral, las dos [dependen] de la FGR", agregó.

Este domingo, el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) denunciaron al presidente Andrés Manuel López Obrador ante la OEA por presunta intromisión en el proceso electoral y violaciones a la ley.