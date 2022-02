Oposición rechaza plan que busca eliminar órganos desconcentrados

Senadores y líderes de oposición manifestaron su rechazo al plan del presidente, Andrés Manuel López Obrador, de desaparecer uno a uno los organismos autónomos en el país y denunciaron que al primer mandatario le estorba la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo que se exhiba la corrupción en su gobierno.

El senador y expresidente nacional del PAN, Damián Zepeda, dijo que ese partido no va a permitir que el presidente López Obrador y Morena desaparezca organismos autónomos que llevó tanto tiempo poder consolidar y que ahora le estorban porque quiere seguir entregando contratos y obras con opacidad, no transparentar a su gobierno y encubrir la corrupción.

En entrevista con EL UNIVERSAL expuso que el Presidente se ha dedicado a atacar al INE y al INAI, "no le gusta tener consejeros independientes en Pemex, en CFE, no le gusta tener órganos reguladores e independientes y ahora quiere avanzar hacia otros aspectos muy delicados en la vida del país como es el Sistema Nacional Anticorrupción".

"Al presidente López Obrador como no le gusta que le saquen los trapitos al sol en su gobierno, no le gusta la transparencia, no le gusta licitar, no le gusta el manejo eficiente de los recursos públicos, pues está buscando acabar con todo ello que represente independencia, autonomía, pensar distinto y eliminar a quienes no le hace caso ciegamente al Presidente", apuntó.

Subrayó que la 4T no contará con los votos del PAN para debilitar o desaparecer los organismos autónomos "y mucho menos acciones que buscan fortalecer una idea dictatorial del gobierno de México".

Por su parte, el vicecoordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, lamentó el afán presidencial de atacar y desaparecer organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y otros, además de regresar a los tiempos en que la Secretaría de Gobernación era el órgano electoral que calificaba las elecciones.

"Habrá que analizar la propuesta presidencial, pero de entrada me parece un exceso buscar desaparecer organismos autónomos. En su caso se podrían fusionar algunos, pero se tiene que analizar caso por caso", indicó.

La secretaria general del PRD, Adriana Díaz Contreras, calificó como "erróneo desaparecer organismos descentralizados o desconcentrados federales sin analizar a fondo sus funciones", ya que se estarían eliminando los contrapesos, la transparencia y el combate a la corrupción en el país.

"La propuesta presidencial no debería ser vista como una medida administrativa, sino como un retroceso constitucional derivado del método de austeridad que este gobierno sigue impulsando en perjuicio del ejercicio pleno de derechos económicos, sociales y medioambientales", dijo en entrevista en el Senado de la República.

Indicó que existe un odio y la obsesión de venganza con la que actúa el presidente Andrés Manuel López Obrador es un pretexto para hacerse del control o desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE), como lo ha hecho con otros organismos autónomos, y con ello dominar todos los procesos electorales y con ello instaurar su hegemonía por un largo plazo como ocurrió en otros países como Venezuela con estas instancias.

Díaz Contreras, reiteró que el mejor homenaje en éste próximo aniversario de nuestra Constitución sería que las autoridades federales no deformen el diseño institucional con el único afán de seguir concentrando poder y presupuesto público, en perjuicio de los valores y principios consagrados en nuestra Carta Magna.