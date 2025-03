Oposición se lanza contra gobierno por crematorio clandestino

Tras el hallazgo de un campo de exterminio Teuchitlán, Jalisco, el PAN en San Lázaro exigió a la presidenta Claudia Sheinbaum "no titubear en la lucha contra el crimen organizado" y apoyarse de la ciudadanía, junto con la oposición para construir más política pública de prevención al delito.

"Y mayores oportunidades para nuestros jóvenes. Este aspecto es fundamental para salir de la pobreza y desgraciadamente el crimen organizado ha encontrado ahí un terreno fértil", indicó el diputado federal Daniel Chimal García.

El panista comentó que hay una enorme incapacidad del Gobierno federal de Morena para combatir al crimen organizado y no solo eso, sino que hay situaciones que lo exponen como cómplice de las mafias generadoras de violencia.

"Hay tenemos el caso más emblemático que es en Sinaloa, donde la ciudadanía esta cansada de un gobernador como Rubén Rocha que tolera los actos de terror y no puede contener la violencia en Culiacán", indicó.

- Denunciará "Alito" a gobernadores de Sinaloa y Tamaulipas

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, informó que presentará denuncias en contra de Rubén Rocha y Américo Villarreal, gobernadores de Sinaloa y Tamaulipas, respectivamente, así como en contra de aquellos servidores públicos y funcionarios vinculados con el crimen organizado.

En rueda de prensa en el Senado acompañado por la bancada tricolor, también se refirió al campo de exterminio descubierto en Jalisco y acusó complicidad del gobierno de Enrique Alfaro, Pablo Lemus y de autoridades municipales en este caso.

"Se acababa de descubrir un crematorio, fosas clandestinas, montañas de zapatos, ahí osamentas. Eso es algo aberrante, criminal, es como los nazis, porque estos de Morena son fachos, son fascistas. Tienen esa visión extrema y al final lo que se tiene que investigar es primero".

"¿Cómo en las narices del Gobierno de Movimiento Ciudadano, el Gobierno pasado y ahora en sus narices estaba el crematorio? ¿Qué hizo el Gobierno de la República para atender ese tema? Por eso lo dije, ¿Dónde está Alfaro? ¿Dónde está ¿Máynez, dónde está Dante? Que critiquen lo que ocurrió ahí", dijo el también senador.

El senador por Campeche, adelantó que estas denuncias se presentarán en México, en Estados Unidos y ante instancias internacionales.