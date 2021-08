Oposición, sin "corcholatas" para la carrera presidencial, reconoce Fernández de Cevallos

Luego de que en días pasado Ricardo Anaya acusó que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo quiere "fregar a la mala" y lo quiere encarcelar, Diego Fernández de Cevallos, "El Jefe Diego" señaló que el titular del Ejecutivo pretende incriminar al excandidato presidencial con dos testigos a modo.

A través de sus redes sociales, Fernández de Cevallos escribió que para López Obrador, toda disidencia le resulta perversa y por eso pretende incriminar a Ricardo Anaya.

"Se sabe que los de su calaña encarcelan y eliminan adversarios, mientras alegan ´aportaciones a la causa´ para los corruptos de casa", añadió el excandidato presidencial panista.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador expresó que su fuerte no es la venganza, además que "no hay persecución para nadie".

"Ahora, con este asunto del señor, joven todavía (Ricardo) Anaya, víctima; acusándome a mí. Está como para decirle '¿yo por qué? Yo no te mandé a que hiciera esas cosas, ¿No te diste cuenta? ¿Pensabas de que no iba a suceder nada?'".

"Es interesante que se sepa que el asunto de Ricardo Anaya tiene que ver con una denuncia que presentó el que era director de Pemex, (Emilio) Lozoya. Ese señor presentó una denuncia diciendo que él entregaba dinero a legisladores y a dirigentes de partidos para que se aprobara la reforma energética. Ese es el fondo del asunto", dijo López Obrador.

El excandidato a la presidencia por el PAN, Diego Fernández de Cevallos, conversó con columnistas de EL UNIVERSAL, moderados por el director editorial, David Aponte, sobre la primera mitad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante el intercambio, el "Jefe Diego" coincidió ampliamente en los puntos expuestos por Maite Azuela, Héctor de Mauleón, Valeria Moy y Juan Pablo Becerra-Acosta sobre la falta de una oposición en el país, razón por la que, explicó, no tiene "corcholatas" para la carrera presidencial.

No obstante, adelantó que le gustaría ver a "una mujer talentosa, preparada y valiente... porque yo creo también que sería de gran significado una mujer con una trayectoria ampliamente conocida y respetable por su talento, por su valor, por su entereza... a mí me encantaría que encontráramos en este país una mujer que estuviera dispuesta a enfrentar esta realidad, a este gobierno".

-"¿Estabas pensando en Margarita Zavala?", cuestionó Juan Pablo Becerra-Acosta.

-"Yo estoy pensando en lo que digo", respondió el panista.

Sobre esta misma línea, Maite Azuela y Valeria Moy debatieron a Fernández de Cevallos, que si bien el presidente López Obrador y su gobierno no han demostrado hacer las cosas bien, a la oposición y los partidos políticos les falta definición y propuestas para que se les voltee a ver.

Es cierto, dijo el abogado, sin embargo, agregó, la oposición no sólo llega desde el lado de los partidos políticos, sino desde la sociedad, por lo que hizo un llamado a hacer frente al gobierno.

"Cuando hablamos de oposición tenemos que abrir el espectro... Hay muchos mexicanos que estamos en la oposición, pero que no estamos articulados", aseguró.