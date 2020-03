Ordena consola de Nintendo por Amazon y recibe botella de limpiador

Ángel Valdes esperaba recibir como regalo por su cumpleaños 27 la consola de videojuego, ordenada por su esposa, pero por un error en los almacenes de Amazon le llegó una botella del limpiador con aroma a lavanda

Ángel Valdes, de Saltillo, Coahuila, esperaba recibir el Nintendo Switch que había ordenado su esposa para festejarlo el viernes pasado por su cumpleaños número 27. Sin embargo, Amazon envió por error una botella de limpiador multiusos marca Fabuloso, con aroma a lavanda, identificable por su color morado.

La reacción quedó inmortalizada en un video grabado por su madre, mientras el cumpleañero abría su paquete frente a un pastel con los colores del Club Deportivo Guadalajara.

Una vez terminada la reunión, él mismo lo publicó en Twitter y en menos de una semana recibió más de 25 mil reacciones y 9 mil retuits. Entre las respuestas destaca la del usuario '@RUBENVL2', quien bromea diciendo que él acababa de ordenar un bote de Fabuloso, pero en su lugar recibió un Nintendo Switch. Esta publicación superó las 12 mil reacciones.

En entrevista telefónica para EL UNIVERSAL, Ángel Valdes señaló que su esposa ya fue contactada por una representante de Amazon, la cual le explicó que la situación se debió a un error en sus almacenes y le ofreció una disculpa.

Asimismo, le indicó que devolviera la botella a través del servicio de devoluciones de la compañía. La mujer ya lo hizo y su cónyuge está esperando a recibir la mercancía correcta, lo cual, estima, tomará unos 15 días.

Por otro lado, Ángel mencionó que su objetivo no era volverse viral, sino llamar la atención de la multinacional para que le dieran respuesta.

"No esperaba que tanta gente lo compartiera, que le dieran me gusta, pero ya no le moví porque en el video salimos y se ven nuestras reacciones. Fue algo muy gracioso", concluyó.