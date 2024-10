Ortiz Mena y Pardo, los primeros en dimitir

CIUDAD DE MÉXICO.- Los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Mario Pardo Rebolledo fueron los dos primeros de ocho que renunciaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y declinaron participar en la elección de juzgadores del próximo año.

Primero, a través de una carta enviada al presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, Ortiz Mena aseguró que su capacidad y trayectoria lo califican para la labor de juez y no para una función consistente en validar la voluntad de las mayorías.

Designado ministro en noviembre de 2012, el último mes del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, Gutiérrez Ortiz Mena afirmó que ante la reforma judicial, que acorta el mandato para el que fue investido, se le presentaron dos opciones: someterse a un proceso de elección popular o renunciar.

Optó por la segunda al considerar que no es un “candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular. Si bien mi trayectoria y capacidades me califican para la judicatura, es en esa labor —para la que me siento más apto— donde la función no consiste en validar la voluntad de las mayorías, sino en resguardar los derechos de quienes más lo necesitan”.