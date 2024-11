Video | Oso negro ataca a una mujer en restaurante de NL

El pasado fin de semana se volvió viral el video donde se muestra a un oso negro atacando a una mujer en un restaurante del Hotel Chipinque en San Pedro Garza García, Nuevo León.

En las imágenes se observa al animal comiendo los alimentos que se encuentran en la mesa, mientras la pareja que se encontraba comiendo se queda quieta para no provocarlo.

Además, se ve a unos hombres intentando alejarlo con palos.

Segundos después, el oso golpea con ambas patas delanteras en el rostro a la mujer, quien solo logra intentar desviar la cabeza.

Tras la agresión, la pareja logra levantarse de sus asientos y el oso se aleja del lugar mientras es perseguido por un hombre con un palo.

El video causó sorpresa entre los usuarios de redes sociales, aunque hubo quienes justificaron el incidente señalando que se debe a que se está invadiendo el hábitat del oso.

Tras la viralización del video, cuyos hechos ocurrieron el pasado 2 de noviembre, la Dirección General de Parques y Vida Silvestre del Gobierno de Nuevo León informó que, para la preservación del animal y la protección de los ciudadanos, el oso negro (Ursus americanus) será ubicado y reubicado en un lugar sano y seguro.

A través de un comunicado, especifico que este ejemplar muestra "un comportamiento de habituación, acercándose al humano en búsqueda de alimento, y debido a este motivo debe ser rescatado".

"Los osos negros, especie nativa de Nuevo León, son un orgullo de nuestro Estado y es nuestra responsabilidad como neoleoneses velar por su protección y buscar una convivencia de respeto y armonía con esta especie".

La dependencia señaló que el hotel donde se registraron los hechos no informó ni buscó apoyo, por lo que "fue un hecho de nuestro conocimiento a través de los medios de comunicación".

Además, Parques y Vida Silvestre se dijo preocupada por el aumento de este tipo de incidentes en dicho hotel, por lo que se analiza realizar una inspección para determinar si la empresa se encuentra en apego a la normativa en materia de protección y conservación de la vida silvestre.

Por último, recordó a la ciudadanía que alimentar a un ejemplar de vida silvestre afecta su comportamiento, propiciando sucesos que podrían hacer peligrar la vida de los osos negros y los neoleoneses.

"Por favor, no alimentes a los ejemplares silvestre de nuestro Estado", recalcó.

Por su parte, la Dirección General del Parque Ecológico Chipinque también se pronunció tras el incidente y confirmó que no se reportaron personas lesionadas.

En un comunicado, aclaró que el Hotel Chipinque opera de forma independiente y no forma parte de la administración del parque, sin embargo, debido a su ubicación dentro del área protegida, se ha invitado a sus colaboradores a participar en capacitaciones en manejo de fauna para promover la seguridad de los visitantes y la misma fauna.

Señaló que dentro del plan de manejo de oso negro se han implementado acciones para reducir el riesgo de encuentro con osos y preservar la salud de la fauna, entre ellas:

Manejo de Residuos: Se ha implementado un programa de manejo de residuos para evitar que actúen como atrayentes para los osos.

Condicionamiento Aversivo: El Parque cuenta con permisos para aplicar métodos de condicionamiento aversivo, como ruidos fuertes y luces intensas, para disuadir a los osos de acercarse a áreas de descanso.

Educación a Visitantes: El Parque educa a los visitantes mediante señalética sobre la importancia de actuar con precaución y evitar alimentar a la fauna. Además, obras de teatro y actividades educativas en el Festival del Oso Negro y busca financiamiento para implementar contenedores a prueba de fauna y actualizar su equipo de manejo de fauna.

Por último, invitó a los hoteles y establecimientos en áreas naturales a adoptar medidas de seguridad y prácticas sostenibles que fomenten el respeto por el entorno y desalienten la percepción de la fauna como atracción turística.

? TODO QUEDÓ EN UN SUSTO Y POR SUERTE NO PASÓ A MAYORES



Un #oso atacó a una mujer que se encontraba comiendo en el restaurante del Hotel Mirador Chipinque, que está dentro del Parque natural, en #SanPedro, #NuevoLeón, trabajadores del lugar se acercaron con tubos de... pic.twitter.com/UxpPg8rb08 — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) November 4, 2024