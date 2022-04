Otorgan suspensión a Roxana, la joven que mató a su violador en Neza

NEZAHUALCÓYOTL., abril 18 (EL UNIVERSAL).- Roxana, la joven de 22 años que mató al hombre que la violó en mayo del 2021, no regresará a prisión este lunes, luego de que el Poder Judicial de la Federación le otorgó la suspensión que promovió para enfrentar el proceso que hay en su contra por homicidio simple con exceso de legítima defensa.

"El juzgado ha sido sensible y en un primer momento nos concede la suspensión provisional del acto reclamado que era impedir que Roxana ingresara a prisión, cuál es el fundamento, que Roxana ha cumplido con todas las medidas, a donde tiene que ir a firmar va, al sicólogo va, no sale de la ciudad, todo eso el juzgado afortunadamente ha sido sensible y nos concede en un primer momento la suspensión provisional, está el juzgado en espera de que lleguen los informes tanto previos, como justificados de las autoridades responsables para el efecto de que si están de acuerdo con lo que estamos reclamando", explicó Ángel Carrera, su representante legal.

La semana pasada el Tribunal de Alzada de Texcoco determinó revocar las medidas cautelares que le había otorgado un juez de Control a Roxana para enfrentar el proceso sin estar en la cárcel, lo que significaba que este 18 de abril cuando se presentara a una audiencia a los juzgados adherentes al penal Neza Bordo iba a ser detenida otra vez.

Por eso el lunes 11 de abril el abogado de Roxana interpuso un recurso de amparo ante el Poder Judicial de la Federación para que fuera revisado y les concediera la suspensión provisional del acto reclamado, con lo que la joven originaria de Pinotepa Nacional, Oaxaca, pudiera seguir fuera de prisión.

Durante el lunes y martes anteriores, Roxana, acompañada de familiares y activistas, realizaron protestas frente a la sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en el Bordo de Xochiaca, para clamar de que el recurso de amparo fuera revisado, pero como era el periodo vacacional de Semana Santa les dijeron que tardarían más días, lo que no le daría tiempo de evitar que fuera detenida.

Este lunes les notificaron que el juez le otorgó la suspensión provisional del acto reclamado, por lo que no hay riesgo por el momento de que regrese a la cárcel.

"Vamos a seguir luchando por esta causa, quiero dejar bien claro que no es solo para mí, sino que las autoridades tomen conciencia respeten los derechos de todas las mujeres y más aún de las que están privadas de su libertad, el solo hecho de que las tengan encerradas no las tomen en cuenta, valemos tanto las que estamos allá, las que estamos aquí y hay muchas privadas de su libertad injustamente, entonces que tomen conciencia las autoridades y las leyes y ya no se vea ese caso de corrupción y desinterés por nosotras", comentó Roxana.

El proceso penal aún no concluye, faltan más audiencias y la sentencia del juez de la causa que determinará si Roxana es responsable de asesinar al sujeto que abusó sexualmente de ella y que la amenazó de matarla.

"No estoy satisfecha porque aún no ha terminado, esto sigue ya vamos para un año, ha sido un proceso muy desgastante tanto económica como físicamente para mí, para mis compañeras, para mi familia, para mi madre, para los licenciados, vamos a estar conformes hasta que esto termine favorablemente ", dijo Roxana.

En el transcurso del día les deberán entregar las copias certificadas del juicio de amparo que promovieron ante el Poder Judicial de la Federación, que entregará Roxana en la audiencia del Juzgado de Control que se celebrará la tarde de hoy para evitar que la detengan.

Según la carpeta de investigación, el 8 de mayo del 2021, Sinaí (el hombre al que mató) se encontraba en compañía de Roxana, quien lo estranguló hasta privarlo de la vida, luego corto diversas partes del cuerpo.

Más tarde, salió del domicilio con el cuerpo de la víctima en un costal y una bolsa negra, al momento de arrastrarlo fue detenida por policías municipales de Nezahualcóyotl.

Desde mayo del 2021 fue ingresada al penal Neza Bordo donde estuvo recluida nueve meses y el 16 de febrero salió de la cárcel porque un juez de Control modificó las medidas cautelares oficiosas para que enfrentara el proceso en libertad porque consideró que se violaron sus garantías individuales durante el proceso.